- Madonna canta la Eurovision? Iata cati bani se spune ca ar primi! Pentru a doua oara in istoria Eurovision, un artist international de prima liga sustine un recital special in finala competitiei (Justin Timberlake a cantat in finala de la Stockholm, din 2016). Conform zvonurilor, Madonna a acceptat…

- Astazi primul ministru al Romaniei, Vasilica Viorica Dancila, va face o vizita in judetul Tulcea. Acolo, la ora 10:00, va participa la inaugurarea oficiala a Bursei de Peste din Tulcea, obiectiv de investitii finantat din Fondul European pentru Pescuit.Participa ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie The Jerusalem Post, citat miercuri de agentia ARMENPRESS, potrivit Agerpres. Luni,…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Naționala de fotbal feminin a Romaniei va juca in Grupa H din preliminariile pentru EURO 2021. In aceeași grupa se regasesc și naționalele Elveției, Belgiei, Croației și Lituaniei. La turneul final se califica direct caștigatoarele celor 9 grupe alaturi de cele mai bune trei locuri doi, carora li se…

- Ester Peony a castigat finala selectiei nationale Eurovision, duminica seara, cu piesa „On a Sunday”, si va reprezenta Romania la competitia cantecului european care va avea loc la Tel Aviv in luna mai. Artista a declarat ca este emotionata, selectia fiind pentru ea "o mare incercare", relateaza…

- La data de 24 ianuarie, sarbatorim Ziua Unirii Principatelor Romane, eveniment cunoscut si sub numele de "Mica Unire", fiind considerat a fi primul pas pe calea infaptuirii statului national unitar roman. Va invitam sa sarbatorim impreuna 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane joi, 24 ianuarie…