- Madonna canta la Eurovision? Iata cati bani se spune ca ar primi! Pentru a doua oara in istoria Eurovision, un artist international de prima liga sustine un recital special in finala competitiei (Justin Timberlake a cantat in finala de la Stockholm, din 2016). Conform zvonurilor, Madonna a acceptat…

- Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie...

- Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie The Jerusalem Post.

- Eurovision ar putea sa nu aiba loc la Tel Aviv, asa cum era stabilit. De teama unor atacuri, concursul s-ar putea desfasura in alt oras sau chiar in alta tara.Despre aceasta scrie portalul de stiri The Jerusalim Post.

- Primele 2000 de bilete pentru public la concursul Eurovision de la Tel Aviv s-au vandut in numai cateva minute. Numerosi fani sunt deceptionati, dar isi vor incerca norocul in luna aprilie, cand va fi pus in vanzare un nou lot de bilete. Intr-un timp record, aproape 10 minute, s-a epuizat primul lot…

- Selecția naționala a Eurovision de anul acesta nu s-a bucurat de foarte mare succes, probabil și pentru ca anul trecut Romania a ratat calificarea in finala competiției. Deși toata lumea se aștepta ca marea caștigatoare sa fie Laura Bretan, fosta caștigatoare de la Romanii au Talent, balanța a inclinat…

- Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv, Israel. Imediat dupa anunțarea caștigatorului, pe pagina de socializare a artistei au aparut primele reacții. "Chiar ai meritat sa caștigi. In sfarșit nu mi-e rușine cu cine…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…