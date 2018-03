Stiri pe aceeasi tema

- „Chefi la cutite“ revine la Antena 1 cu cel de-al cincelea sezon ce va dezvalui experientele, dar si motivatiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor misterioase de pe banda misterelor se vor afla personaje speciale, ce spera ca show-ul culinar sa se transforme intr-un capitol important din viata…

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 din 9 aprilie cu cel de-al cincelea sezon, un sezon ,,de poveste”, ce va dezvalui experientele, dar si motivatiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor misterioase de pe banda misterelor se vor afla personaje speciale, ce spera ca ,,Chefi la…

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 din 9 aprilie cu cel de-al cincelea sezon, un sezon „de poveste”, ce va dezvalui experiențele, dar și motivațiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor...

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 cu cel de-al cincelea sezon, un sezon ,,de poveste”, ce va dezvalui experiențele, dar și motivațiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor misterioase de pe banda misterelor se vor afla personaje speciale, ce spera ca ,,Chefi la cuțite” sa se…

- Un nou sezon "Insula iubirii" pleaca la drum in aceasta primavara, la Antena 1. Radu Valcan și echipa au filmat deja in Thailanda cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island", in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Marius Baldovin s-a inscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sambata pentru cele doua probe, interviul și indemanarea. Numai ca a ieșit scandal mare acolo, dupa ce cantarețul a terminat proba practica. El spune ca a fost luat peste picior de cei trei chefi, Catalin Scarlatescu,…

- Cea de-a patra editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara intre orele 20.00 și 22.21 la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de ani.

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Joi, 8 martie, de la ora 20.00, incepe al doilea sezon „Aici eu sunt vedeta“ la Antena 1. Iuvenalia, fetita de 4 ani a lui Marcel Pavel (58 de ani), dezvaluie cateva dintre secretele si tabieturile tatalui sau, dar si ce anume nu-i place la acesta, intr-o competitie haioasa, „arbitrata“ de noul prezentator…

- Etapa jurizarilor pe nevazute a celui de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este in toi, iar in fața mesei de jurizare iși fac apariția printre cei mai inediți concurenți de pana acum.

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- Cea mai sincera emisiune cu parinți celebri și copiii lor simpatici, “Aici eu sunt vedeta”, revine joi, 8 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon și un nou prezentator, Cosmin Seleși!

- Cata Dum este castigatorul celei de-a doua editii din cel de-al cincilea sezon ”iUmor” si va merge in marea finala alaturi de Dan Tutu, preferatul telespectatorilor din prima emisiune.

- Cea mai sincera emisiune cu parinti celebri si copiii lor simpatici, “Aici eu sunt vedeta”, revine joi, 8 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon si un nou prezentator, Cosmin Selesi! Trei parinti celebri vor afla joia aceasta ce gandesc cu adevarat copiii si nepotii lor despre ei si nu…

- Chef Bontea a fost surprins de foștii concurenți de ziua sa de naștere. Juratul de la Antena 1 a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut…

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cuțite”, a inceput deja filmarile pentru cel de-al cincelea sezon, unde sute de concurenți se lupta la bancurile de lucru pentru un ,,pașaport” catre urmatoarea etapa.

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania, iUmor, a revenit cu cel de-al cincilea sezon al show-ului, difuzat in fiecare duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru perioada audițiilor, Delia a fost cea care a avut grija sa iși compuna fiecare ținuta in parte.

- Dan Constantinescu, pe numele de scena DanȚuțu, face stand up de cațiva ani, insa nu a reușit sa ii convinga in totalitate pe cei trei jurați, așa ca Mihai Bendeac i-a sugerat sa continue cateva minute. Țuțu a profitat din plin de aceasta ocazie pentru ca a reușit sa ii dea pe spate! ”Țuțu este talent…

- Duminica seara, cel de-al cincilea sezon al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania a inceput in forța! Delia Bendeac și Cheloo au revenit la pupitrul de jurați, iar misiunea lor nu a fost ușoara, caci ediția de debut a fost una memorabila!

- Surpriza in prima ediție ”iUmor”din cel de-al cincilea sezon. Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns. Mai exact, artistul in varsta de 30 de ani va marturisi duminica, de la ora 20.00, ca este complet indragostit de Delia! ”N-ai idee cat timp mi-a luat sa…

- Sub sloganul ”Te uiți o zi, razi o saptamana”, sambata, 24 februarie, de la ora 20.00, Mihai Bendeac și echipa sa dau startul unui nou sezon al show-ului ”In puii mei”, care va fi unul plin de surprize.

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- Sub sloganul „Te uiti o seara, razi o saptamana!”, de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, super- comedia revine la Antena 1 cu un nou sezon, ultimul, al emisiunii „In puii mei!”. Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon ”In puii mei!”, un proiect de amploare care s-a dovedit, de-a lungul…

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților. Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Andrei Cristian Olteanu, care a caștigat ultima ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”, a devenit tatic. Bucurie mare in familia caștigatorului show-ului culinar „Chefi la cuțite” , de la Antena 1. Andrei Cristian Olteanu, care a facut parte din echipa lui chef Sorin Bontea la emisiunea respectiva, a…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern. "Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de…

- Bucurie mare in familia "Chefi la Cutite". Castigatorul ultimului sezon a devenit tata. Frumoasa veste a fost data chiar de fericitul parinte, Andrei Cristian Olteanu, care a postat o fotografie cu bebelusul pe Facebook.

- Andrei Cristian Olteanu a fost singurul concurent al lui Chef Sorin Bontea in finala ultimului sezon al "Chefi la cutite", insa a reusit sa castige concursul. Barbatul a anuntat pe retelele de socializare ca a devenit tata si a publicat prima fotografie cu bebelusul.

- A fost semifinalista la "Chefi la cutite", iar acum ea insasi taie si spanzura in bucatarie. Originara din Vietnam, Chef Minh si-a gasit sufletul pereche in Romania și s-a stabilit la Timisoara. Dar azi nu e vorba despre dragoste, ci despre. razboi. in bucatarie! Pentru ca Maria Carneci și Andrei Ștefanescu…

- Sorin Mihailidis este marele caștigator al concursului „Chef-ul rețetelor”, ce s-a desfașurat in aplicația „Chefi la cuțite”. Sorin a avut ocazia sa participe in aceasta dimineața la un curs de gatit oferit de Chef Florin Dumitrescu, premiu ce a fost pus la bataie in aplicația celei mai iubite emisiuni…

- Emisiunea ,,Chefi la cuțite” a dat startul etapei de preselecții pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionații de gatit sau bucatarii au șansa sa iși dovedeasca abilitațile la bancul de lucru.

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Mihali Cristian George este cunoscut prin prisma show-ului culinar ,,Chefi la cuțite”, acolo unde a facut parte din echipa argintie a lui chef Florin Dumitrescu. Deși fostul concurent este obișnuit sa straluceasca in lumina reflectoarelor prin prisma preparatelor savuroase și al platingului impecabil,…

- Mihali Cristian George este cunoscut prin prisma show-ului culinar ,,Chefi la cuțite”, acolo unde a facut parte din echipa argintie a lui chef Florin Dumitrescu. Deși fostul concurent este obișnuit sa straluceasca in lumina reflectoarelor prin prisma preparatelor savuroase și al platingului impecabil,…

- Luna aceasta, emisiunea ,,Chefi la cuțite” da startul etapei de preselecții pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionații de gatit sau bucatarii au șansa sa iși dovedeasca abilitațile la bancul de lucru.

- Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive. Nu de putine ori a dat cu farfuriile lor de pereti, insa recent a… Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive.…

- Angie Cobuț, concurenta de pe Valea Bargaului care facea senzație anul trecut, in emisiunea culinara „Chefi la Cuțite” – ne surprinde inca de la inceputul anului, cu o noua provocare pe care vrea s-o duca la bun sfarșit. A lasat balta cratițele și bucataria și iși ia lumea-n cap:

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- ,,Chefi la cutite", da startul etapei de preselectii pentru cel de al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru, potrivit antena1.Echipa "Chefi la cutite" porneste luna aceasta si prin tara in cautarea celor mai talentati bucatari,…

- Emisiunea culinara ,,Chefi la cutite“, de la Antena 1, da startul etapei de preselectii pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru.

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cutite”, da startul etapei de preselectii pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru. Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar castigul lui chef Sorin Bontea…

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cuțite", da startul etapei de preselecții pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionații de gatit sau bucatarii au șansa sa iși dovedeasca abilitaț...

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…