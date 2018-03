Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii Dan Pavaloiu, Dan Curean (TVR Cluj) și Andreea Cîra, absolventa Facultatii de Geografie Cluj-Napoca, au fost premiați la ALPIN FILM FESTIVAL. Trofeul ”Cel Mai Bun Film Românesc” a fost decernat filmului ”PE URMELE LUPULUI ÎN…

- Astazi incep meciurile din cadrul calificarilor turneului de tenis de la Indian Wells. Competitia se anunta una acerba, iar ochii tuturor romanilor sunt atintiti catre performantele pe care le va atinge Simona Halep pe parcursul acestui turneu. Numai ca pana la ora meciurilor de pe tabloul principal…

- Nicolae Stanciu nu a uitat de trecutul sau stelist. Mijlocașul Spartei Praga a dezvaluit ca urmarește toate meciurile fostei sale echipe și are o dorința clara: FCSB sa devina campioana la finalul sezonului. "N-am putut sa urmaresc meciul cu Hermannstadt (n.r. - 0-3) pentru ca am avut antrenament.…

- Unul dintre cele mai active grupuri de Facebook din Romania, MMTCG (care inseamna "Mamici Mai Tari ca Google"), organizeaza un eveniment inedit la Timișoara. Iata mai jos detaliile: 28 de membre ale comunitații (foste jucatoare de handbal de performanta sau amatoare) vor alcatui 4 echipe și vor juca…

- Posturile TV din Romania se pot inscrie in cursa pentru televizarea urmatoarelor 3 sezoane ale Ligii Campionilor pana pe 22 martie. Sumele pentru drepturile TV ale Ligii Campionilor au explodat odata cu rascoala marilor firme de cablu din lume. Acestea s-au revoltat impotriva opțiunii free-to-air, care…

- Veste extraordinara pentru microbisti: inca un post romanesc a achiziționat drepturile de televizare pentru Liga Campionilor și Europa League. Look TV și Look Plus, posturile care transmit integral și meciurile din Liga 1, au achiziționat drepturile de televizare pentru Liga Campionilor și Europa League.…

- Televiziunile LOOK TV si LOOK Plus vor transmite in direct, incepand de miercuri si pana la finalul actualului sezon, mai multe meciuri de fotbal din cele mai importante competitii de fotbal intercluburi, UEFA Champions League si UEFA Europa League."Telespectatorii LOOK TV si LOOK Plus vor…

- Iubitorii fotbalului din Romania au primit astazi o veste extraordinara: Look TV și Look Plus, posturile care transmit integral și meciurile din Liga 1, au achiziționat drepturile de televizare pentru Liga Campionilor și Europa League. Astfel, Look TV va transmite marțea a doua opțiune din meciuri…

- Biletul zilei din tenis 16 februarie. Fara set pierdut pentru Simona Halep. Biletul zilei din Tenis vine din sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha. Meciurile alese de noi sunt: Caroline Garcia vs Garbine Muguruza și Catherine Cartan Bellis vs Simona Halep. Acestea vor incepe de la orele…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Fed Cup Cluj | Programul meciurilor de duminica Duminica, in Sala Polivalenta din Cluj, continua seria intalnirilor Fed Cup intre Romania și Canada. A doua zi a confruntarilor Fed Cup de la Cluj începe cu partida dintre Irina Begu și Carol Zhao, iar, apoi, Sorana Cîrstea va juca împotriva…

- Partidele celor trei romani vor putea fi vazute si in Romania la Telekom Sport. Dupa ce Bogdan Vatajelu si Nicolae Stanciu au fost laudati pentru modul in care s-au pregatit in cantonamentul Spartei, Andrea Stramaccioni a vorbit si despre Nita: "Sparta s-a pregatit bine pentru inlocuirea lui…

- Echipa galateana antrenata de Florin Nini si Bogdan Balanica este hotarata sa produca surpriza la turneul final al Cupei Romaniei, care se joaca, incepand din acest weekend, pe teren neutru, la Sfantu Gheorghe. Calificati in „Final Eight” dupa ce au eliminat Dinamo, galatenii intalnesc pe CSM CSU Oradea…

- Deși mai sunt 11 zile pana la Derby de Romania, dinamoviștii au intrat deja in febra intalnirii cu marea rivala. Roș-albii vand zilnic, intre 09:00 și 20:00, bilete pentru urmatoarele doua meciuri din campionat, cu Chiajna și FCSB, iar fanii vor avea parte de o noua surpriza azi: Ionuț Nedelcearu și…

- Comisia Europeana sustine ca presedintele Jean-Claude Juncker apreciaza activitatea desfasurata de seful Reprezentantei CE in Romania, Angela Cristea, in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca i-a aratat sefului statului minciunile transmise de aceasta comisarilor europeni.

- Scandalul scaderii salariilor dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat a produs o adevarata revolta printre cetatenii. Mii de oameni au salariile taiate dupa revolutia fiscala a celor de la PSD, iar problemele sunt multimple. In acest scandal intervine si fostul presedinte, Traian…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia "legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat public TVR 1 dupa o emisiune in care s-a discutat despre familia traditionala si cea “moderna”. Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau, citeaza AGERPRES. Citeste si: Critici DURE dinspre Bruxelles, dupa…

- Fostul principe Nicolae urmeaza sa se intoarca in Romania, potrivit cotidianului The Telegraph, care a publicat un articol despre fostul membru al Casei Regale. Cotidianul anunța ca fostul principe intenționeaza sa revina in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar…

- Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani, informeaza Televiziunea Romana. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul…

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- In urma cu cateva momente a fost incheiata tragerea la sorti pentru stabilirea grupelor in prima editie a Ligii Natiunilor la fotbal, o noua competitie poentru echipele nationale ce a fost pusa la punct de UEFA. Chiar daca a fost cap de serie in Divizia C, Romania a prins o grupa foarte grea urmand…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit dupa intalnirea cu ambasadorii si despre protestele care au avut loc weekendul trecut, in Piata Universitatii. Seful statului a sustinut ca oamenii din piata sunt de admirat si ca spera ca mesajul acestora a ajuns la urechile guvernantilor."Am urmarit cu…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat vineri, la Focsani, intr-o conferinta de presa organizata inaintea primei semifinale Eurovision, ca este pentru prima data cand Televiziunea Romana organizeaza cinci semifinale ale acestei competitii muzicale, dedicate sarbatoririi Centenarului.…

- Deputatul PSD face o analiza la sange a abordarilor aparute in spatiul public dupa ce Klaus Iohannis nu s-a impotrivit propunerii PSD pentru functia de premier. "Cei care vad in decizia de ieri un mare GEST, al unui mare OM POLITIC, cad in capcana propriei minți", scrie Liviu Plesoianu. Politicianul…

- In aceasta dimineața, la Melbourne, Roger Federer si Maria Șarapova au efectuat tragerea la sorti a partidelor de pe tablourile principale de la Australian Open, primul Grand Slam, un turneu la care Romania va avea, in premiera, un lider WTA: Simona Halep!

- APRECIAT… Chemat la echipa nationala pentru a participa la un stagiu de pregatire si doua turnee amicale, Gabriel Bujor a reusit sa-l convinga pe selectionerul Xavi Pascual cu calitatile sale, astfel ca jucatorul vasluian a fost pastrat in lotul cu care Romania va aborda meciurile de calificare la Campionatul…

- Rezultatele foarte bune obținute de Alina Vuc i-au adus reșițencei titlul de sportivul anului 2017 al Federației Romane de Lupte. Sportiva descoperita și formata la Clubul Sportiv Municipal Reșița de catre antrenorul Constantin Nicolae, legitimata in prezent la CSA Steaua București, a intrat…

- „Vidul de putere” - problema fundamentala a evenimentelor Un comunicat al parchetului General care iși propune sa faca lumina in tenebrele Revoluției, nu reușește altceva decat sa ne bage și mai tare in bezna... ”Pentru pastrarea puterii, prin acțiunile desfașurate și masurile dispuse, noua conducere…

- Fostul președinte Traian Basescu, actual senator, a explicat ca in ultimele zile s-a vazut cu mai mulți ambasadori ai țarilor europene la București și toți i-au spus ca nu mai ințeleg nimic din ceea ce se intampla in Romania”In aceste zile am avut intalniri numeroase cu ambasadori ai statelor…

- CS U Craiova va deveni sambata,16 decembrie a.c., cea mai sustinuta echipa din Liga 1 dupa ce s-a anuntat sold-out la bilete pentru partida cu CFR Cluj. Toate cele 30.000 de tichete au fost vandute in timp record, Baluta si compania urmand sa aiba parte de o atmosfera cum rar am vazut in ultimul timp…

- Televiziunea Romana va transmite in direct, sambata, 16 decembrie 2017, pe toate posturile sale – TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR International si TVR Moldova – funeraliile Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai. Pentru funeraliile Regelui Mihai I, Televiziunea Romana este producator exclusiv, asigurand…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Departamentul de Stat al SUA transmite un nou mesaj pentru Romania. Prin vocea purtatoarei de cuvant Heather Nauert, aceeasi care a transmis si mesajul despre legile justitiei, Departamentul de stat transmite condoleante poporului roman dupa moartea Regelui Mihai."Sincere condoleante poporului…

- Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost…

- Nationala de rugby a Romaniei reia campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019 odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship. Competitia va debuta 10 februarie 2018, campioana en-titre fiind Romania, care a invins in meciul pentru trofeu, Georgia, 8-7.Stejarii vor…

- Cristina Neagu și-a exprimat regretul pentru faptul ca România a fost eliminata de la Mondiale dupa meciul cu Cehia. „Sunt trista, frustata, dezamagita. Au trecut multe ore de la meci, dar nu mi-am revenit. Ma afecteaza foarte mult ce s-a întâmplat. Am simțit…

- Alexandru Dedu a lasat sa se inteleaga ca postul lui Martin Ambros n-ar fi in pericol, iar antrenorul ar urma sa ramana in continuare selectioner pana la Olimpiada de la Tokio din 2020. "In momentul de fata sunt destul de afectat de rezultatul de ieri. Acest turneu in sine necesita mai mult…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES va transmite, incepand de luni, ''Retrospectiva 2017'', o serie de sinteze privind cele mai importante evenimente politice, economice, sociale, culturale și sportive desfașurate in Romania și in lume. AGERPRES

- Superstiția lui Dan Petrescu. De ce nu se uita la meciurile naționalei de handbal feminin Dan Petrescu nu mai urmarește meciurile selecționatei de handbal feminin de ceva timp. Antrenorul lui CFR Cluj are și un motiv. "Bursucul" e convins ca aduce ghinion naționalei de handbal feminin atunci când…

- Romania va infrunta Cehia in optimile de finala ale Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania. Cehia se afla la a 6-a prezența la un Campionat Mondial, cea mai buna clasare fiind in 1997, intr-o competitie gazduita tot in Germania, cand a terminat pe poziția a 13-a. Cehoaicele s-au calificat…

- Dupa o saptamana intensa, in care am avut parte de ultimele meciuri ale anului in cupele europene, ne asteapta un week-end cu foarte multe derby-uri. Microbistii si amatorii de pariuri sportive online sunt delectati cu meciuri de calitate din principalele campionate ale Europei. Ilie Dumitrescu, ambasadorul…

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.