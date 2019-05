Cand ghinionul se intalneste cu nesansa! Un tanar din Bucov a fost prins la volan si beat si fara permis In noaptea de 15 - 16.05.2019, polițiști din cadrul Poliției Orașului Mizil, au depistat un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 29 ani din comuna Bucov. In urma verificarilor, a rezultat faptul ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult de atat, in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,47 mg/ l alcool pur in aerul respirat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunile de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere și conducere sub… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

