- Zeci de mii de persoane fizice autorizate (PFA), inființate inainte de data de 17 ianuarie 2018, risca sa fie radiate, daca nu iși reduc la cel mult 5 numarul de clase de activitati prevazute de codul CAEN, pana la termenul de 17 ianuarie 2019, prevazut de o lege intrata in vigoare in 2018. La data…

- Administrația locala din municipiul Aiud iși impinge de la spate, la munca, asistații social. Deși in ultimul timp numarul asistaților social ai municipiului a scazut simțitor, mulți dintre ei plecand la munca in strainatate, in prezent, in evidențele serviciului de specialitate figurand doar cateva…

- Persoanele juridice care desfașoara activitați in domeniul economia sociala pot obține de la agențiile județene pentru ocuparea forței de munca, un atestat prin care li se recunoaște statutul de de actor al economiei sociale și le ofera, in același timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene…

- Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care functioneaza din Aiud, pot cere primarului forta de munca dintre beneficiarii de ajutor social Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completarile…