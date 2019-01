Când ești șmecher și ai BMW(U), nu duci lipsă de tupeu Zapada este iubita de toți practicanții sporturilor de iarna, dar unii oameni nu cunosc ce sunt alea sporturi adevarate, așa ca pun in pericol viața a unor oameni nevinovați. Așa a facut și un tanar din Borșa, aflat la volanul unui BMW a facut drifturi prin centrul orașului. Iar pentru ca totul sa fie mai […] The post Cand ești șmecher și ai BMW(U), nu duci lipsa de tupeu appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

