Stiri pe aceeasi tema

- Un afacerist din Targu Jiu a fost batut cu bestialitate in plina strada, marți, 2 iulie. Scenele de violența au fost filmate de camerele de supraveghere. Acum, autoritatile ii cauta pe atacatori. Doi invizi necunoscuti l-au lovit pe afacerist cu o ranga de fier. Atacul a avut loc in plina strada,…

- Diana Dumitrescu radiaza alaturi de partenerul ei de viața. Vedeta traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Diana Dumitrescu este insarcinata și urmeaza sa devina mamica pentru prima oara. Diana Dumitrescu a fost mireasa pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut. Vedeta…

- Un nou scandal urias izbucneste in Politie. O politista insarcinata in șase luni a fost trasa de par și lovita in burta, in Argeș. Mai multi indivizi s-au batut pe strazile comunei Hartiești, din județul Argeș, iar oamenii au sunat la numarul unic de urgenta 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a inceput sa atace patru ofițeri de poliție, dupa ce a facut o reclamație falsa. Alex Traykov, in varsta de 20 de ani, a reclamat la Poliție faptul ca era martorul...

- O masina a fost cuprinsa de flacari in intregime in aceasta dupa-amiaza la Magdacesti.Potrivit imaginilor video postate pe grupul de Facebook, GBM, automobilul a fost mistuit de flacari pe marginea carosabilului, in apropierea cercului dinspre Cricova.

- Trei copii au fost injunghiati pe strada, miercuri seara, in Vaslui, autoritatile fiind in alerta. UPDATE: Tanarul de 17 ani a fost prins. Tanarul care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani si este elev, coleg cu victimele.…

- Tanarul care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani si este elev, coleg cu victimele. Agresorul a fost dus la Politia din Vaslui, unde este audiat. Reprezentantii Ambulantei Vaslui au declarat ca cei trei copii, doi de…