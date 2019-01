Stiri pe aceeasi tema

- In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin-Ortodoxe de Stil Vechi, indeosebi rusi lipoveni si sarbi, motiv pentru care Revelionul pe rit vechi este o sarbatoare extrem de importanta in calendar. Pentru cei care respecta calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea…

- Sarbii celebreaza Craciunul in 7 ianuarie, astfel ca reprezentanții Primariei Timișoara au decis sa lase deschis targul din centrul orașului pana dupa sarbatorile pe rit vechi. Potrivit programului anunțat de municipalitate, cele aproape 100 de casuțe din Piața Victoriei și Piața Libertații raman…

- Piața Roșie din Moscova este unul dintre cele mai reci, dar și cele mai atragatoare locații din care sa privești un foc de artificii uriaș in noaptea de Anul Nou. Noul An este celebrat in Rusia pe noua fuse orare succesive.

- Noaptea dintre ani l-a prins pe Liviu Dragnea in brațele iubitei sale! Cei doi au petrecut Revelionul in Romania, deși șeful PSD și-a luat concediu toata luna ianuarie pentru a pleca in Insulele Maldive.Irina Tanase și Liviu Dragnea s-au fotografiat langa un brad impodobit. Ca doi indragostiți,…

- Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. Se spune ca ...

- Calendar – 25 decembrie. Craciunul – Nașterea Domnului Considerat in vechile calendare, chiar creștine, drept celebrare a Anului Nou (fapt susținut și de numeroasele practici magice ale Ajunului), Craciunul a pastrat pana la urma cu preponderența imaginea sarbatorii creștine, in care mai pot fi decelate…

- Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, denumita in Calendarul popular Sanpetru de Iarna, il are personaj principal pe Andrei, patronul lupilor. Cel care, noapte de noapte, imparte prada in vite. Se spunea ca Sfantul Petru devine foarte darnic in noaptea de 30 noiembrie, cand sunt oranduiți și proprietarii…