- Prima audienta din acest an acordata buzoienilor de Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va avea loc joi, 18 ianuarie, intre orele 10,00 – 14,00, cand reprezentantul institutiei va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda discuta cu cetatenii din judetul Buzau si va primi petitii.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul bebelusului decedat la finele anului trecut la Spitalul "Cuza Voda" din Iasi, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Apare instituția Avocatul Copilului; Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Avocatul Copilului va funcționa in subordinea institutiei Avocatul Poporului. Instituția se va ocupa de soluționarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Avocatul Poporului monitorizeaza posibilele abuzuri comise asupra cainilor fara stapan, dar nu are atributii de control asupra respectarii de catre institutiile abilitate a reglementarilor privind protectia acestora Avocatul Poporului a primit, in ultimele luni, zeci de petitii privind pretinse abuzuri…

- Avocatul Poporului a transmis un nou raport prin care cere sa se ia masuri urgente la Centrul de Plasament de pe strada Bocsei. Documentul facut public este urmare a unei noi actiuni de control care a avut loc dupa incidentul in care un minor a ajuns la spital cu arsuri pe corp dupa ce s-ar fi jucat…

- Avocatul Poporului a anuntat, miercuri, ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta cu privire la situatia batranilor de la Caminul ‘O noua sansa’ din Marasesti, care, conform informatiilor aparute in mass-media, risca sa ramana fara hrana. Potrivit unui comunicat de presa al Avocatului Poporului,…

- Vechea practica a Avocatului Poporului, aceea de a nu se implica prea mult in controlul de constitutionalitate al legilor si ordonantelor de urgenta ale Guvernului, va fi schimbata, a anunțat vineri seful instituției, Victor Ciorbea. Decizia vine in urma criticilor formulate de Comisia Europeana prin…

- Avand in vedere situatia prezentata, in mod public, de catre Avocatul Poporului cu privire la situatia acordarii unui ajutor financiar unei persoane din comuna Petrova a carei locuinta a fost afecata de fenomenele meteorologice periculoase, va precizam pentru informarea corecta a opiniei publice urmatoarele…

- Statul se face vinovat de moartea lui Andrei Braguța, tanarul care a decedat in penitenciar la 10 zile dupa ce a fost reținut „pentru incalcarea vitezei" și ulterior „comportament neadecvat fața de ofițerii de patrulare", este concluzia raportul Avocatului Poporului privind rezultatele investigarii…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 43 de ani, din Corabia, decedat in ambulanta, in drum spre spital, potrivit unui comunicat al institutiei, remis luni Agerpres. Sesizarea din oficiu vizeaza o posibila incalcare a dreptului la viata si integritate fizica si a dreptului…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat ca va decide dupa 1 Decembrie daca sesizeaza sau nu CCR in cazul modificarilor la Codul Fiscal, pentru ca are nevoie si de informatii de natura economico-financiara, pe langa cele furnizate de cei care au formulat petitiile sau de autoritati.…

- Camera Deputaților a decis, marți, inființarea Avocatului Copilului, in cadrul instituției Avocatul Poporului, ca domeniu pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Proiectul de lege adoptat de deputați modifica și completeaza Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției…

- Reprezentantii PNL s-au adresat din nou Avocatului Poporului, institutia condusa de catre Victor Ciorbea, de aceasta data in privinta Pilonului II de pensii (pensia privata obligatorie). Concret, liberalii au transmis faptul ca au depus o sesizare in vederea contestarii la Curtea Consitutionala a OUG…

- BNS a sesizat Avocatul Poporului referitor la transferul contributiilor sociale Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat ca a depus o sesizare la Avocatul Poporului cu privire la modificarile Codului Fiscal in ceea ce priveste transferul contributiilor sociale de la…

- "Dupa o munca foarte grea, am finalizat documentația care a fost și trimisa in cursul dimineții Avocatului Poporului. Tot mai multe primarii din țara vin sa se alature demersului nostru in ceea ce privește blocarea acestei ordonanțe, in parte. Noi discutam despre interesul autoritații publice locale,…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca in dimineața acestei zile a sesizat Avocatul Poporului cu privire la OUG prin care s-a modificat Codul Fiscal, menționand ca tot mai multe primarii din țara se alatura demersului privind blocarea, in parte,…

- PNL a depus, luni, o sesizare prin care cere Avocatului Poporului sa atace la CCR OUG privind modificarea Codului Fiscal, a declarat purtatorul de cuvant al partidului Ionut Danca, scrie Mediafax.“PNL a venit astazi la Avocatul Poporului impreuna cu presedintele Comisiei juridice (a PNL-n.r.) din ...

- Partidul Național Liberal (PNL) au sesizat Avocatul Poporului cu privire la ”Revoluția Fiscala” operata de Guvernul condus de Mihai Tudose prin Ordonanța de Urgența.CONSULTAȚI AICI SOLICITAREA DEPUSA DE PNL LA AVOCATUL POPORULUI O sesizare privind contestarea la CCR a OUG 79/2017 (ref.…

- Institutia Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Cluj, organizeaza o sesiune de audiente pentru cetatenii judetului Maramures, marti, 14.11.2017, intre orele 10.00-13.00, la sediul Prefecturii judetului Maramures. Cetatenii care au probleme juridice care tin de competenta Institutiei Avocatului Poporului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, vineri, ca dupa ce ordonanta care modifica Codul Fiscal va fi publicata in Monitorul Oficial, partidul va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca OUG la CCR, adaugand ca, daca nu isi indeplineste atributiile legale, Victor Ciorbea s-ar putea alege cu plangere…

- "Președintele PNL, domnul Ludovic Orban, a luat act de solicitarile sindicatelor, ale organizațiilor de business din aceasta țara care cer oprirea acestor experimente fiscale și, in perioada urmatoare, vom continua consultarile cu mediul de afaceri și cu reprezentanții angajaților pentru a identifica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberalii ii vor cere Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala (CCR) ordonantele de guvern privind modificarile fiscale, despre care acesta spune ca sunt "aberatii.

- David Spiridon, copilul din Brașov bolnav de o forma rara de cancer și care era obligat sa revina in țara din Italia, unde urma un tratament, va primi in sfarșit o șansa la viața. Copilul a obținut aprobarea de la Ministerul Sanatații pentru alocarea a 60.000 de euro necesari operației, doar dupa intervenția…

- Traian Basescu si oamenii sai isi exprima sustinerea fata de deputata PSD Andreea Cosma, in lupta acesteia cu fostul procuror DNA Mircea Negulescu (foto), si cer inclusiv Avocatului Poporului sa se autosesizeze.Marti, 24 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor s-a aflat si Avocatul Poporului,…

- Potrivit modificarilor operate de deputati, Avocatul Poporului urmeaza sa primeasca o pensie de serviciu care se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si care se impoziteaza potrivit legii. A fost insa mentinuta prevederea conform careia, Avocatul Poporului îşi…

- Guvernul a aprobat inființarea Avocatului Copilului, ca structura distincta in cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecția drepturilor copilului. Executivul a adoptat un proiect de lege care modifica și completeaza Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea…