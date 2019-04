Când este obligatorie fișa medicală pentru permisul auto și cum o obținem cu ușurință? Fiind un document necesar tuturor celor care au nevoie sa obtina pentru prima oara permisul, fisa medicala permis este obligatorie si in alte conditii. Cu toate acestea, multe persoane nu sunt sigure care sunt cazurile in care este nevoie de acest document, motiv pentru care se pot gasi in situatii neplacute, in care le lipseste fisa medicala permis auto de la dosar. Prin urmare, pentru a clarifica aceste situatii, iti venim in ajutor cu o serie de sfaturi, alaturi de cazurile in care este obligatoriu sa ai o fisa medicala permis auto. Pentru inceput, trebuie sa stii ca fisa medicala poate fi… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

