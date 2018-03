Stiri pe aceeasi tema

- Cei mici așteapta cu sufletul la gura apariția magicianului. Comenteaza și iși dau coate in camera in care ruleaza un video cu magieni faimoși ai lumii. In spatele cortinei: surpriza. Nu apare niciun magician, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci mai degraba o zana. E grațioasa, poarta o camașa…

- Alergie la copii. Iata 10 intrebari la care toti parintii ar vrea sa afle raspunsul, mai ales cei care se confrunta cu alergie la copii. Ce este alergia la copii? Alergia este o boala generata de reactia sistemul imunitar care se alerteaza la substante de obicei inofensive pe care le…

- O proprietate de lux care a aparținut fostului pugilist Mike Tyson a devenit biserica. Cladirea, care se afla in statul Ohio, a fost vanduta in 1999 cu 1,3 milioane de dolari, din cauza unor probleme financiare. Casa a trecut apoi pe mana mai multor proprietari, insa niciunul nu a stat propriu-zis acolo,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va lansa un studiu care avertizeaza asupra riscului potential al ingerarii particulelor de plastic gasite in recipientele din plastic de apa potabila. Studiul vizeaza ultimele cercetari despre impactul particuleleor de microplastic care sunt destul de micute pentru…

- O reclama TV inedita pentru pantofii Bianco – Ura, tendinta anului 2018 – realizata de firma de publicitate &Co in Danemarca a creat discutii in randurile consumatorilor. In reclama, o femeie robot in stilul Sophia – robotul umanoid creat de David Hanson si dotat cu inteligenta artificiala – explica…

- Anul acesta se anunța a fi unul mareț in ce privește capitolul frumusețe. Celebritați precum Kylie Jenner sau Gigi Hadid au aratat ca social media joaca un rol crucial și da startul noilor tendințe pe piața. Specialiștii in domeniu anunța ca 2018 va fi anul cu cele mai puternice tendințe de frumusețe.…

- Dupa o urmarire nu foarte spectaculoasa – hotul statuetei OSCAR castigata ieri de Frances McDormand a fost prins. Dupa ce a castigat un Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal si dupa discursul emotionant pe tema incluziunii, Frances McDormand a participat la o petrecere organizata in…

- Nu spune nimeni ca nu este corect sa te abții pe deplin de la a consuma dulciuri, practic o alimentație echilibrata și sanatoasa trebuie sa conțina și dulciuri. Insa secretul consta in ce dulciuri alegi sa consumi și in cantitatea ingerata. In plus, cercetatorii au observat ca dulciurile au…

- De ziua Martisorului si pentru ca se apropie 8 Martie este necesar sa ne reamintim de campania #MultumescPentruFlori dar vreau respect! din mediul online. Campania a fost lansata anul trecut de Feminism Romania si are ca scop solidarizare impotriva discriminarii și a abuzurilor comise impotriva femeilor.…

- Ceaiurile din fructe uscate au devenit din ce in ce mai populare in ultimii ani, fiind consumate adesea la serviciu sau cand suntem raciți. Acestea vin cu o multitudine de arome racoritoare care ne ofera imediat doza de energie de care simțim nevoia. Insa, specialiștii ne recomanda sa renunțam la ele…

- Specialistii pun aceste diferente mari de preturi, de pana 60% intre diferite branduri de lapte, pe seama politicii de pret a comerciantului, pe seama costurilor de productie si a cheltuielilor de marketing. Este destul de neuzual ca pe o piata sa fie diferenta atat de mare intre pretul la acelasi produs…

- M.I.A. recunoaste ca este un star pop problema iar acum, de cand se vorbeste de documentarul despre ea – Matangi/Maya/M.I.A – in care sunt dezvaluite unele dintre problemele cu care se confrunta, publicitatea artistei e si mai mare. Documentarul este despre mai mult de 20 de ani din viata cantaretei…

- Orezul este un produs alimentar care are foarte multe beneficii asupra sanatații. Iata ce spun specialiștii, scrie realitatea.net.Orezul este unul dintre principalele alimente bogate in carbohidrați.

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…

- Daca nu ai in plan sa obtii o culoare indrazneata, precum blondul platinat, cu siguranta nu exista niciun motiv pentru care nu ai putea face pe hair-stilistul in intimitatea caminului tau. Iata ce trebuie sa faci pentru a evita greșelile pe care multe femei le fac atunci cand aleg sa iși vopseasca parul…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat de Press Association.

- Oamenii de stiinta desecretizeaza, treptat, tehnologiile de care a dispus Germania in timpul celui de-al doilea Razboi mondial. Specialistii americani au dezvaluit planul lui Hitler privind crearea unei arme...

- Varza are un efect curativ incredibil și este folosita de batrâni pentru vindecarea durerilor de gât. Foile de varza trebuie aplicate în jurul gâtului și reduc durerile aparute în laringite. Specialiștii susțin ca varza sau orice derivat…

- Decizia de a parasi un angajator nu este întotdeauna usoara sau placuta. Nemultumirile legate de bani sau de relatia cu seful direct sunt cel mai frecvent întâlnite semnale ca trebuie facuta o schimbare în cariera, însa nu întotdeauna acestea duc la renuntarea…

- Un studiu realizat la Universitatea MD Anderson Cancer Center, din Texas, arata ca boala nu e provocata neaparat de fumat . Experții americani au ajuns la concluzia ca alimentele bogate in carbohidrați - painea alba, fulgii de porumb, etc. - daca sunt prezente constant in alimentație, cresc in mod…

- Specialiștii criminaliști din cadrul Poliției Romane au efectuat, anul trecut, aproape 200.000 de deplasari in teren (cercetari la fața locului, participari la percheziții, reconstituiri, experimente judiciare) și au realizat aproape 16.000 de expertize și constatari criminalistice. Institutul Național…

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- ADN-ul unui schelet vechi de 10.000 de ani gasit intr-o peștera din Marea Britanie sugereaza ca cei mai vechi britanici aveau pielea intunecata și ochii albaștri. Potrivit AP News , oamenii de știința de la Muzeul de Istorie Naturala din Marea Britanie și Colegiul Universitar Londra au analizat genele…

- Pancreatita cronica este un proces de fibrozare, ce duce la apariția unor leziuni ireversibile. Inițial, este afectat țesutul pancreatic exocrin, pentru ca, in forme avansate, sa fie distrus și cel endocrin. Cel mai frecvent tip de pancreatita cronica este cel calcifiat, existand și o forma obstructiva.…

- Sapte tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele zile din cauza consumului de stupefiante. Specialistii atentioneaza ca pe piata au aparut droguri noi, mult mai periculoase, din cauza carora, cu doua saptamani in urma, un tanar a murit la spital. Procurorii DIICOT Buzau au destructurat in ultimii…

- Laptele de pe rafturile magazinelor din țara nu este, nici pe aproape, un produs care sa conțina cantitatea necesara de grasime animaliera. Autoritațile știu ca laptele conține mai multe grasimi vegetale decit norma admisa, producatorii știu, dar lucrurile nu se schimba, pentru ca, spun specialiștii,…

- A XII-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment de legislatie si fiscalitate, va avea loc pe 1-2 februarie 2018 si va reuni specialisti din cele mai importante companii de consultanta fiscala. Evenimentul, organizat de Evensys, va oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale…

- O vanzatoare a sunat la 112 sa reclame ca o mama isi loveste copilul intr-un mall. Momentul in care femeia agresiva este ridicata de politisti este filmat si devine viral pe internet. Specialistii saluta atitudinea vanzatoarei care a sesizat autoritatile si spun ca asa ar trebui sa procedam cu totii…

- Efecte daunatoare grave ale cafelei. Bauta dimineata, pe stomacul gol, este un adevarat pericol pentru sanatate. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem pentru a evita aceste efecte nocive. Multe persoane isi incep ziua cu o cafea consumata direct pe stomacul gol, imediat cum se trezesc. A devenit…

- Simona Halep nu era creditata cu prima sansa la castigarea trofeului de la Australian Open pana joi, insa situatia s-a schimbat dupa ce eleva lui Darren Cahill a reusit o calificare superba in finala.

- Procurorii DIICOT care instrumenteaza dosarul Romgaz au apelat la o instanta necompetenta pentru a autoriza strangerea a sute de probe, motiv pentru care Curtea Suprema le-a anulat. Specialistii nu exclud insa ca la mijloc sa fie vorba de o actiune deliberata.

- Un PR manager este un magician al comunicarii. Specialiștii in relații publice creeaza și gestioneaza imaginea publica a unor instituții, societați comerciale, partide și organizații politice sau organizații nonguvernamentale. Adesea ei incearca sa le arate oamenilor partea nevazuta a organizației pentru…

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele in dieta. Inainte de a fi consumate, ține migdalele in apa, vreo 8-10 ore.

- Hipertensiunea poate fi ținuta sub control prin consumul anumitor alimente. Specialiștii recomanda alimentele cu un conținut ridicat de fibre, potasiu, calciu, magneziu și cu indice glicemic scazut. Iata ce alimente trebuie sa consumi.

- In perioada iernii, portocalele sunt cele mai consumate fructe, dar medicii atrag atenția sa aveți grija la cantitatea pe care o consumați. Portocalele sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate acestea,…

- O femeie din Galați a observat, cu surprindere, in mijlocul lunii ianuarie, ca in curtea casei sale capșunile aproape s-au copt. Deși accepta ca este vorba despre un fenomen neobișnuit, specialiștii se așteapta ca odata cu scaderea temperaturilor plantele de capșuni sa-și intrerupa vegetația. In curtea…

- Jurnalista Mara Banica s-a aratat in fața fanilor ei așa cum aceștia nu au vazut-o vreodata. Mara Banica, care a inlocuit-o in numeroase randuri pe Simona Gherghe la emisiunea „Acces Direct” , de la Antena 1, se afla in vacanța cu logodnicul ei, Razvan. Jurnalista, care și-a facut mama sa planga in…

- Mircea Badea a vorbit in versuri la postul de televiziune Antena 3. El i-a facut o dedicație cu totul aparte. Mircea Badea, care formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen Bruma , demonstreaza ca se pricepe la facut rime. La postul de televiziune Antena 3, Mircea Badea, al carui salariu a fost…

- O femeie care urmeaza sa nasca este nevoita sa se pregateasca pentru toate transformarile fizice si emotionale din perioada sarcinii. Ea trebuie sa gestioneze o multime de provocari pana sa nasca, de la cresterea in greutate, pana la senzatiile de greata si trecerile foarte rapide de la o stare de spirit…

- Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor – care era mai corect, dar nici el perfect – de 365 zile, altul, al romanilor, care era de 355 zile. Insa, ramanea anual o diferenta de timp de zece zile intre aceste doua sisteme, si chiar intre fiecare…

- Pentru cei care vor sa cumpere locuinta anul acesta cu ajutorul programului guvernamental Prima Casa, veștile nu sunt prea bune. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca amatorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le…

- Probleme cu digestia avem cu toții. Fie pentru ca mancam in graba, ce nu trebuie sau mai mult decat este necesar. Iata cum sa ai o digestie ușoara. Daca vei ține cont de trucurile noastre te vei simți bine. Sunt anumite alimente care ne pot facilita digestia. Mananca, deci: Multe legume. Aceste alimente…

- Meteorologii au emis luni avertizari cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, valabil pana la pranz. De asemenea, in judetele Cluj, Salaj si Caras-Severin este semnalata ceata care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar…