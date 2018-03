Când Dumnezeu a creat Mama – Dar de ce muncesti atat timp la femeia asta? – Pai nu vezi cat e de complicat?! Are peste 200 de piese: o poala suficient de mare cat sa-i stea trei copii in brate de-odata si care dispare de indata ce se ridica in picioare; are un sarut care vindeca orice boala, de la o zgarietura la o inima franta; e maleabila, dar nu e elastic si are sase perechi de maini. – Sase perechi de maini! Imposibil!, raspunse ingerul uimit. – Eh, si asta nu e nimic pe langa cele trei perechi de ochi!, spuse Dumnezeu. – Trei perechi de ochi? Pentru toate mamele?, intreba ingerul inmarmurit. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc, din Ziarul Financiar, in care este prezentat ceea ce poate fi considerat a fi businessul perfect: 'sa-ti faca placere sa muncesti gratis pentru o companie si in timpul acesta cineva sa numere miliardele'.Ziarul…

- Un grup de elevi de clasa a X-a din cadrul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” din Ploiesti au reusit sa-si surprinda colegii si profesorii cu doi roboti construiti de ei la cercul de Stiinte si Tehnica.

- In varsta de 45 de ani, Regina Spaniei impresioneaza cu ținutele sale de fiecare data cand apare la vreo indatorire regala. Este o femeie cameleonica care iși adapteaza vestimentația in funcție de evenimentul la care participa, așa ca am vazut-o pe Letizia in o mulțime de outfituri impresionante, de…

- Vineri, 23 februarie 2018, oficialitați dambovițene il acompaniau pe ambasadorul Rusiei, Valeri Kusmin, și depuneau coroane de flori la monumentul din cimitirul Post-ul Ambasadorul Rusiei a sarbatorit Ziua Armatei Roșii la Targoviște, departe de ochii presei. Elevi, cu flori in maini, au fost aduși…

- Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o „piele” electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum,...

- "Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului. Intr-o zi normala traficul este insuportabil. Intr-o zi cu ninsoare si ger, traficul este imposibil. Si nu in sens metaforic, ci in sens tehnic. La ora 8:00 nimic nu se clinteste.…

- In urma cu 85 de ani s-a nascut Virgilius Justin Capra, inventator, profesor si inginer, care a realizat peste 130 de inventii, 72 dintre ele fiind prototipuri de automobile care au un consum redus, sapte aparate de zbor si 15 motoare neconventionale. Cea mai importanta dintre inventiile sale, “Rucsacul…

- ING Bank Romania a dezvoltat o noua platforma digitala, ING Business, dedicata companiilor de talie medie (Mid Corporate Banking), care raporteaza cifre de afaceri intre 2 milioane lei si 500 de milioane lei. Platforma ING Business va fi lansata in aprilie si va oferi gradual o experienta de tip…

- Martina Big, o tânara de 28 de ani din Germania, i-a uimit pe toti cu transformarea ei fizica. Femeia si-a dorit sa devina o "Barbie exotica" si a investit 50.000 de dolari în asta. Galeria Foto.

- Lorelai Mosnegutu trece prin clipe grele. Tanara este in doliu, dupa ce o persoana draga s-a stins din viata. Lorelai a postat pe o retea de socializare un mesaj in care spune ce simte in aceste momente. „Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy,…

- O femeie, de 31 de ani, a fost subiectul unei percheziții domiciliare, aceasta fiind banuita ca ar fi sustras dintr-un imobil bunuri in valoare de 9.000 de lei. Persoana in cauza a fost pusa sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Dupa ce Franta si Germania au fost cele mai puternice voci din UE care au sustinut reglementarea monedelor virtuale la nivel global, presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sustine ca aceasta initiativa nu intra in atributiile acestei institutii. ”Multi dintre dumneavoastra ati intrebat…

- Atunci cand ne gandim la relații și la iubire, cautam intotdeauna pe cineva care sa ne completeze. Unii dintre noi au șansa sa-și gaseasca sufletul-pereche alaturi de cineva perfect cu care poate fi construita o relație de durata, ca-n povești. totuși exista lucruri și oameni de care trebuie sa ne ferim…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei...

- Liceul New Trier din statul american Illinois a intrat in Cartea Recordurilor datorita celor 44 de perechi de gemeni și o familie cu tripleți care studiaza aici. Școala a devenit unitatea de invațamant cu cei mai mulți gemeni și cei mai mulți multiplii din lume, anunța școala pe site-ul sau. Cu 44 de…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta au depistat un barbat, de 37 de ani, din Constanta, care ar fi sustras dintr o boxa situata la parterul unui bloc, o bicicleta si o pereche de role.Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si predat persoanei vatamate.In cauza, a fost intocmit dosar…

- Blocul National Sindical (BNS) spune ca in mai putin de 48 de ore proiectul de OUG a fost modificat de catre initiatori de patru ori, ultima forma fiind transmis partenerilor sociali chiar in aceasta dimineata. Nici una din cele 4 variante de proiect nu a fost insotita de o evaluare de impact.

- Adepții cazurilor controversate, care nu au o rezolvare pe deplin acceptata, au creat un top al oamenilor misterioși care au participat sau creat evenimente despre care se vorbește și in prezent.

- Indragitul actor Florin Piersic a recunoscut ca in perioada in care era casatorit cu Ana Szeles a avut o aventura cu cantareata Angela Similea. Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, scrie apropotv.ro. Actorul a explicat ca era imposibil sa nu ii faca…

- Se pare ca vanatoarea de reduceri in Franta nu este pentru cei cu inima slaba, dupa ce consumatorii francezi s-au trezit iar intr-o goana nebuna, de data aceasta pentru achizitionarea de scutece.

- Caz cutremurator intr-o localitate din Constanta. O fetita in varsta de 5 anisor a fost maltratata de mama si bunica ei. Cele doua obisnuiau sa o lege si sa o loveasca pentru a o tine departe de cele trei surori ale sale.

- Orice om in poate intalni sufletul pereche, insa nu toata lumea este deschisa/pregatita sa primeasca acest cadou imens. Uneori, din cauza stresului, a muncii in exces, a stilului negativ de viata, a gandurilor negative etc, pur si simplu nu esti receptiv, iar sufletul tau pereche iti trece prin fata…

- Autoritatile din Belarus au blocat accesul la unul dintre principalele site-uri ale opozitiei, motivând joi ca difuzeaza informatii 'ilegale', relateaza AFP. Creat în 1997 de opozantul Andrei Sannikov, principalul adversar al presedintelui Aleksandr Lukasenko la alegerile prezidentiale…

- Jurnalistul Catalin Striblea, realizatorul matinalului de la Digi FM, a explicat de ce eliminarea Declarației 600 nu poate fi facuta, așa cum a anunțat ieri liderul PSD Liviu Dragnea, decat daca va fi schimbat intreg Codul Fiscal, pe care PSD l-a schimbat deja la finalul anului trecut.

- Mulțumita site-urilor de crowdfunding precum Kickstarter, o gramada de tehnlolgii, gadghet-uri și chiar accesorii revoluționare ajung in atenția noastra. Cea mai noua invenție care ne-a sarit in ochi e aceasta masca ce lumineaza cu led-uri intr-un mod foarte interactiv. E produsa de un startup canadian…

- De multe ori, atunci cand alegem o pereche de incaltaminte ne bazam doar pe criteriile estetice, fara sa tinem cont si de confortul pe care aceasta ar trebui sa ne-o ofere. Bineinteles, este important ca incaltarile pe care le purtam sa indeplineasca cerintele de fashion, insa si mai important este…

- China a trimis o pereche de ursi din specia panda urias in Finlanda. Animalele au fost imprumutate pentru 15 ani, in urma unui acord incheiat intre autoritatile celor doua state.Animelele vor fi duse la gradina zoologica din orasul Ahtari, situat la 330 de kilometri de Helsinki.

- Din cantonamentul lui Dinamo de la Limassol, noul jucator al "cainilor", Ivan Pesici, 25 de ani, a acceptat sa-și faca autoportretul. Este discret, zambitor, dar adopta o atitudine mandra și ferma atunci cand vorbește despre fosta sa echipa, Hajduk Split, care este și clubul de suflet, in academia caruia…

- Salvamontistii din Busteni au intrerupt, sambata seara, dupa cinci ore de cautari, actiunea de recuperare a turistului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Tanarul prins sub avasansa este din Bucuresti, are 30 de ani, iar salvatorii spun ca este imposibil ca el sa fi supravietuit.…

- Eurodeputata PSD, Viorica Dancila, a sustinut, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile premierului Mihai Tudose despre autonomia Tinutul Secuiesc, precizand ca declaratiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- In ultimii 12 ani, David Deutchman a visitat bebelusii din sectia de Terapie Intensiva, fiind considerat "partenerul lor". Batranul incearca sa le aline suferinta celor mici si sa tina locul parintilor care nu pot fi alaturi de puii lor, in fiecare moment.

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 20:42, in interiorul unui restaurant de pe strada Kiev 5/3 din Chișinau. Din fericire, toate persoanele au fost evacuate pana la venirea pompierilor, doi barbați insa, s-au ales cu arsuri pe maini, incercand sa acționeze pana la venirea echipelor de salvare.

- Noi imagini aparute pe internet au creat panica. Oamenii din Argentina au surprins momentul in care deasupra lor zbura un obiect misterios, inconjurat de un altul extrem de luminos. Pare a fi...

- Mii de crestini din tara noastra sarbatoresc astazi Nasterea Domnului. Cu lumina si caldura, se aduna cu familiile in jurul mesei pentru a fi mai aproape unii de ceilalti.Craciunul este vremea cand trebuie sa fim mai buni, mai calmi si sa pretuim viata pe care o avem.

- Mai multe strazi din capitala „lupta” cu ambuteiajele, iar șoferii sunt nevoiți sa aștepte minute in șir pentru a reuși sa scape de acestea. Centrul capitalei a fost paralizat complet, iar șoferii cauta informații pentru a evita traficul și strazile blocate. Și daca cei cu mașinile personale sunt nevoiți…

- Daca esti unul dintre reprezentantii acestei zodii, atunci trebuie sa stii ca anul 2018 depinde de actiunile tale, asa ca daca vei profita la maximum de toate oportunitatile, atunci acesta va fi anul in care vei realiza orice vis. Zodia Gemeni reuseste anul viitor sa isi gaseasca slujba pe…

- Elena Vlioncu este unul dintre cei mai iscusiti mesteri populari din Buzau. Din mana ei ies cele mai frumoase haine traditionale: ii, fote si camasi din bumbac adevarat. Artista s-a nascut fara mana stanga si cu malformatii congenitale la inima. Are un talent nativ pentru arta tesutului.

- Edward Snowden, autorul unei dintre cele mai mari scurgeri de informatii din istoria Statelor Unite, a creat o aplicatie care iti va proteja laptopul de tot felul de amenintari. Acum cateva luni, el s-a intalnit cu Jacqueline Moudeina, prima femeie avocat din Ciad si o adevarata luptatoare…

- Dupa ce, luna trecuta, ministrul Petre Daea a cumparat o pereche de șosete din Piața Țaraneasca de la Sala Transilvania Sibiu, colectivul ministerului a decis sa cumpere ciorapi de lana din Tilinca pentru a-i dona unor camine de batrani. Astfel, 680 de perechi de șosete de lana au plecat spre București,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, reaminteste UDMR pozitia Partidului Popular European, care a calificat noile legi ale justitiei drept " semne ale unei democratii bolnave " in Romania, si avertizeaza ca fara sprijinul minoritatii maghiare "modificarile legislative promovate de PSD-ALDE ar fi fost imposibil…

- Exista cateva obiecte din jurul nostru despre care pur și simplu nu ne punem intrebari, iar asta pentru ca mereu au fost acolo, scrie Playtech.ro.Un exemplu in acest sens este indicatorul de circulație STOP. Obiectul de culoare roșu aprins, intr-o forma octogonala, este cunoscut pe plan internațional.…

- "Nu a existat pana acum nicio discutie intre reprezentatii LPF si FRF pe acest subiect. CCA a fost imputernicita de catre mine acum patru-cinci luni sa intre intr-o analiza a tuturor softurilor pe care le avem in momentul de fata si sa intre in contact cu omologii lor de la celelalte federatii.…

- Peste 200 unitați de tehnica au fost puse in actiune pentru curatirea drumurilor nationale si pentru impraștierea materialului antiderapant. Sunt informatiile furnizate la aceasta ora de IGSU.

- Betty Stoian sufera cumplit ca mama ei nu mai este alaturi de ea. Bruneta nu si-a revenit nici acum dupa moartea celei care i-a dat viata. Betty Salam a postat o imagine cu mama ei, iar iubitul ei a scris un mesaj cutremurator. „Ingerul nostru pazitor, care ne ocroteste de tot felul de oameni si face…

- Dacian Ciolos i-a facut cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete impletite manual la Rosia Montana, dupa ce Ambasada Suediei s-a laudat pe Facebook cu caciula suedeza purtata de fostul premier la protestele de duminica-seara.

- In aceasta seara, la PRO TV difuzeaza o editie speciala "Gospodar fara pereche": nunta lui Marin Cazan cu Marcela! Anamaria Prodan, gazda emisiunii, a facut publice cateva dezvaluiri despre ziua in care cei doi si-au unit destinele, dar si despre petrecerea de dupa. Mai mult, in timpul declaratiilor,…

- Actuala majoritate parlamentara si-a pierdut legitimitatea morala, sustine deputatul USR Cristian Ghinea. El a declarat la RFI Romania ca, in opinia sa, e nevoie de alegeri anticipate, dar recunoaste ca ele sunt aproape imposibil de organizat. "E nevoie de alegeri anticipate, pentru…

- Asociația NOD organizeaza, in perioada 18 – 22 decembrie, Targul Darurilor de Craciun. Evenimentul, ajuns deja la ediția cu nr. VI, se va desfașura la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Creat pentru comunitatea baimareana, Targul Darurilor de Craciun constituie o oportunitate pentru artiștii…

- Un clip video postat pe internet a redevenit viral pe diferite rețele de socializare, odata cu venirea lunii decembrie. Un avoaet și un IT-ist merg la biserica și incep sa cante. Ceea ce e urmat este de-a dreptul copleșitor. Videoclipul, realizat de un tanar din Cluj-Napoca la Manastirea Dumbrava din…