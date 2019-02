In luna iulie a anului 2018, lumea mondena era zguduita de destramarea celui mai iubit cuplu din muzica populara și de petrecere. Chiar daca s-au desparțit de aproape 1 an, oficial, Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt inca impreuna. Asta pentru ca, in urma unor diverse complicații legale, procesul de divorț intentat in vara anului trecut a batut pasul pe loc. Acum, artista a aflat cand divorțeaza, in sfarșit, de Culița Sterp. Citește și: Carmen de la Salciua s-a logodit? Imaginea cu care și-a pus pe jar prietenii: ”Casa de piatra” Divorțul dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua a inceput…