- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda va intra in programul de oprire planificata, incepand cu data de 3 mai, reactorul urmand sa fie deconectat de la sistemul energetic national la ora 11:00, a anuntat, miercuri, Nuclearelectrica. Durata opririi planificate este de 32 de zile. "Opririle…

- FOTO – Arhiva Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, la Campia Turzii, ca Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, si ca in acest an va fi lansata proiectarea…

- Inainte de ședința de Guvern, ministrul Energiei, Anton Anton, i-a trimis o scrisoare lui Eugen Teodorovici, omologul sau de la Finanțe, pentru a-l convinge ca masura plafonarii prețului la gaze la 68 lei/MWh pentru consumatorii industriali, precum Interagro al lui Ioan Niculae, nu este buna. Plafonarea…

- ''Eu nu cred ca investițiile in energie se fac ca panourile publicitare pe care le punem pe strada. O investiție in energie este o investiție care se pregatește, care se deruleaza și care se finalizeaza intr-un interval de timp destul de mare. Gandiți-va ca discutam despre Centrala de la Mintia,…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va juca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen, cu Franța, in semifinalele competiției. Faza in care fetele noastre n-au mai ajuns decat o singura data in istorie, in 1973! Oficialii FRT au anunțat faptul ca fetele au fost premiate pentru aceasta performanța, dar nu din banii Federației…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca acordul cu Ungaria privind transplantul pulmonar va fi semnat la sfarsitul lunii mai, dupa ce va exista si procedura prin care pacientii romani vor merge pentru a face interventiile in tara vecina, potrivit Agerpres. "Am fost ieri in Ungaria…

- Prezent in platoul Romania TV, Traian Basescu considera ca Laura Codruța Kovesi a procedat greșit cand a plecat din țara. Fosta șefa DNA trebuia sa ramana in țara și sa se apere. "Laura Codruța Kovei nu trebuie sa fie ostila justiției. Dupa mine, a grești și mediatic. Trebuia sa spuna DA,…

- „Proiectul hidrocentralei Tarnita-Lapustesti este un proiect prioritar pentru România, pe care neaparat trebuie sa îl realizam. Asteptam ca într-o luna sa scoatem documentatia pentru parteneriatul public privat. Sper ca în acest an se va semna contractul de construire…