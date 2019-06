Cand dai examen la facultate Examen la facultate…. Un singur barbat si 30 de gagici in grupa. Intra prima: – Ce se mareste pana la 20 de ori cand este excitata? – Hihihi, hahaha! – Iesi afara, ai 4! Intra a doua. – Ce se mareste pana la 20 de ori cand este excitata? – Hihihi, hahaha! – Iesi afara, ai 4! Intra toate, li se pune aceiasi intrebare si toate iau 4. La sfarsit intra barbatul si i se pune aceiasi intrebare. – Ce se mareste pana la 20 de ori cind este excitata? – Pupila. – Bravo ai 10, du-te si spune la proastele alea de-afara ca „hihihi si hahaha” se mareste intre 3 si 5 ori.. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

