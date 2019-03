Când, cum, de ce detox? Procesul intoxicarii incepe in copilaria timpurie și continua toata viața. Iar intoxicația este una dintre cauzele principale ce conduc la boli acute și cronice, calitate scazuta a vieții și moarte prematura, de aceea avem nevoie de detox. Corpul nostru este intr-o stare de continua detoxifiere atata timp cat ficatul, rinichii și colonul funcționeaza. In funcție de alimentație și de nivelul de mișcare, cantitatea de toxine neeliminata va fi diferita. Cum incepe o cura de detox „Detoxifierea va incepe cu organele de detoxifiere cele mai puțin afectate. Baza oricarui proces de curațire este colonul.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

