Când consilierii nu știu ce votează, prețurile explodează Este o adevarata nebunie. Prețul pașunilor a explodat! Schimbarile legislative din ultimele 12 luni i-au "inspirat" pe unii primari, care s-au grabit sa faca zile amare fermierilor, impunand prețurile pe care aceștia nu și le permit. Așa s-a intamplat, spre exemplu, in Bihor unde edilul urbei a aprobat una dintre cele mai mari chirii pentru pașunea comunala. CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS. CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS.



Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media UE, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene. Astfel, în România, benzina costă în prezent, fără…

- Pretul energiei si al gazelor naturale pentru consumatorii casnici in regim reglementat nu vor creste pana in anul 2022, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 114/2018 privind masuri fiscal-bugetare, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, marti, AGERPRES.

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 4%, dupa negocierile comerciale dintre Statele Unite si China, care au marit asteptarile de relaxare a tensiunilor, un anumit sprijin venind si din partea reducerii productiei de catre OPEC, transmite Reuters. Cotatia petrolului West Texas…

- Pretul petrolului Brent cu livrare in martie era in scadere, miercuri, cu circa 1-, la 53,27 dolari pe baril, la ora 04:21 GMT (06:21 ora Romaniei), fata de ultima inchidere a tranzactiilor din 2018. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 0,9-, la 45,01 dolari pe baril. Pe piata…

- Deja exista in Romania un oras in care preturile apartamentelor le-au depasit pe cele de dinaintea crizei economice. Ramane de vazut daca, incepand din 2019, vor continua scumpirile si in restul tarii sau daca dimpotriva, piata se va prabusi din nou. Pana acum, nici macar analistii cu experienta in…

- Plinul la mașina se scumpește în 2019. Chiar din prima zi a lunii ianuarie, un litru de carburant va costa cu 20 de bani mai mult. Asta înseamna ca, pentru un plin de 50 de litri, un șofer trebuie sa plateasca mai mult cu zece lei.

- Pentru ziua de joi, 20 decembrie este anunțata ședința ordinara a consiliului local Gherla, la sediul primariei, incepand cu ora 14. In cadrul ședinței urmeaza sa fie prezentat un raport al Poliției Locale pentru activitatea desfașurata in anul 2018. Un alt punct de pe ordinea de zi este desemnarea…

- Dupa ieftinirea abrupta a petrolului, care a condus la scaderea cotatiilor la produsele petroliere, pretul benzinei vandute in cele mai ieftine statii Petrom a coborit sub pragul de 5 lei pe litru. Preturile petrolului au scazut marti cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul…