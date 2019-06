Stiri pe aceeasi tema

- A aparut filmul sinuciderii socante din poligon! Barbatul care si-a luat viata in Cluj s-a impuscat de fata cu instructorul. A descarcat pistolul brusc, fara sa-i dea timp sa intervina. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Atentie, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Cel mai recent film al lui Christopher Nolan se numeste "Tenet', iar actiunea sa este plasata in lumea spionajului international, a declarat compania Warner Bros., citata de Press Association. Filmul ii va avea in distributie pe John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine,…

- Woody Allen a publicat pe Facebook trailerul oficial al celui mai recent film al sau, comedia romantica "O zi ploioasa in New York", care ii are in distributie pe Timothee Chalamet si Selena Gomez, relateaza UPI. "O zi ploioasa in New York", cel de-al 50-lea lungmetraj al lui Woody Allen, va aparea…

- Oana Lis știe cum sa atraga atenția prietenilor ei din mediul online. Acesta s-a afișat intr-o ipostaza in care nu a mai fost vazuta pana acum. Oana Lis a postat mai multe fotografii in care apare imbracata cu o haina de blana de culoare roșie, cu o basma foarte colorata infașurata pe cap și cu bocanci…

- Gala Time 100 a adus laolalta unele dintre cele mai influente persoane ale lumii, marți seara, la Lincoln Center. Taylor Swift, care a și susținut un recital in timpul evenimentului, a fost zeița balului, din momentul in care a pașit pe covorul roșu, intr-o ținuta pastel semnata J. Mendel. La gala au…

- Apare un prim verdict in cazul incendiului care a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris. Parchetul de la Paris a declarat ca trateaza focul ca un accident, excluzand incendierea și posibilele motive legate de...

- O nunta din China a fost stricata de un eveniment mai puțin obișnuit. Fosta iubita a mirelui a aparut imbracata in rochie de mireasa și a cazut in fața acestuia, rugandu-l sa se intoarca la ea. Evenimentul fericit s-a transformat intr-un circ total. In timp ce mirele incerca sa nu-și scape nevasta din…

- Once Upon a Time in Hollywood este plasat in LA-ul anilor 1960 și are in centru cultul lui Charles Manson, alcatuit din autori ai unor crime oribile. Margot Robbie joaca rolul celebrei actrițe Sharon Tate. Filmul, descris ca avand „țesatura lui Pulp Fiction”, se crede ca va avea mai multe linii narative…