- Ministrul demis al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a criticat joi, la Oradea, programul de guvernare al liberalilor, afirmand ca acesta contine chestiuni generale, ambigue, cu unele masuri care au fost deja rezolvate sau demarate de guvernul demis prin motiune de cenzura, precum split TVA…

- "Din cate am vazut in programul lor de guvernare, un program in care au alocat Educației doar doua pagini și acelea cu lucruri foarte rele pentru Educație. Oameni au de ce sa-și faca griji! Nu am vazut creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie și asta inseamna ca vor sa inghețe pensiile, am…

- Executivul si sindicatele din industria nationala de aparare au semnat vineri un acord important care contine masuri legislative si de sustinere financiara destinate sa vina in sprijinul industriei nationale de aparare pentru urmatorii 5 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei. Acordul…

- Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. ARB: Este cea mai mare realizare in plan economico-financiar din ultimii ani Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata de agentia FTSE Russell la statutul de Piata Emergenta Secundara, de la cel de Piata de Frontiera, o recunoastere…

- Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. Teodorovici: „Este o decizie istorica pentru Romania” Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata de agentia FTSE Russell la statutul de Piata Emergenta Secundara, de la cel de Piata de Frontiera, o recunoastere a…

- 'Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru Romania, un nou pas catre realizarea unui proiect de tara pentru care am insistat in ultimii ani de zile si care este legat si de procesul de aderare la moneda Euro. Piata de capital romaneasca intra intr-un club mai select al burselor…

- Ministerul Finantelor legifereaza bacsisul printr-un act normativ care ii stabileste valoarea de 10-15% si obliga evidentierea a acestuia pe bonul fiscal in cazul serviciilor de restaurant si baruri, indiferent de modalitatea de achitare a notei de plata. Proiectul de act normativ, pus in dezbatere…