Conform OUG 195/2002, șoferii și pasagerii sunt obligați sa poarte centura in momentul deplasarii cu mașina, altfel risca sa primeasca o amenda cuprinsa intre 290 și 435 de lei și, dupa caz, doua puncte de penalizare, pentru cel aflat la volan. Exista, insa, și situații in care ai voie sa conduci fara sa porți centura de siguranța, dupa cum se arata in Regulamentul de aplicare a Codului rutier (HG nr. 1391/2006).

Excepții de lacenturii de siguranța la

- șoferii care staționeaza