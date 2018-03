Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai activi parlamentari buzoieni in materie de propuneri legislative este si senatorul PMP Dorin Badulescu. Iata ultimele 3 proiecte propuse spre aprobare: 1. B103/2018 - Propunere legislativa privind intretinerea animalelor de serviciu scoase din functiune si care au apartinut institutiilor…

- MATER s-a deschis la finalul anului 2017 intr-un spatiu de circa 1.000 de metri patrati, la parterul unei cladiri inchiriate de la fosta fabrica Industria Bumbacului de pe Splaiul Unirii din Bucuresti, fiind un spatiu de documentare mai ales pentru industriile creative. In contextul in care pentru…

- "Suntem nu departe de Acordul de la Paris, la care si Romania, ca stat membru, a spus da. Trebuie ca fiecarui cetatean, la nivel de autoritati locale si centrale, de ONG-uri, sa putem sa le explicam ca fiecare lucru pe care-l facem sa fie in concordanta cu economia si sistemul”, a spus ministrul…

- • Evenimentul este dedicat implinirii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia Istorici buzoieni si membri ai Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si Republica Moldova au deschis, joi, prima zi a Sesiunii de Comunicari Stiintifice dedicate Centenarului Marii Uniri. Evenimentul gazduit la sala de…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Aflat la ultima din cele patru mobilitati – evenimente de formare pe termen scurt – dupa activitațile din Germania, Romania si Italia, parteneriatul strategic Acțiunea Cheie 2, „Educational Integration of Refugees: A Classroom Approach” – 2016-1-IE01-KA201-016869, finantat de Comisia Europeana prin…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Liviu Dragnea a lansat, in emisiune, noi acuzatii la adresa "statului paralel", despre care sustine ca este "o caracatita care a sugrumat Romania, a frant destine, s-a implicat in alegeri democratice, a deschis dosare, a inchis dosare". Intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, Dragnea…

- Uniunea Europeana este aproape de indeplinirea obiectivului Europa 2020 privind o pondere de 20% a energiei obtinute din surse regenerabile in consumul final brut, cu un procent de 17%, arata datele prezentate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat).

- Allianz Țiriac, cea mai solida firma de asigurare din Romania si singura care a realizat constant profituri semnificative pe piata locala, are sanse mari sa isi creasca portofoliul prin preluarea activitatilor Gothaer din tara noastra. Acest lucru se va intampla daca negocierile dintre cele doua grupuri…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- „Nu mai faceți legi pentru voi”, este mesajul lui Frans Timmermans pentru parlamentarii romani. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene a transmis mesaje dure in timpul intalnirii cu comisia care a adus modificarile controversate la legile justiției. „Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați…

- Anunț important pentru angajații din Romania. Aceștia vor primi bonuri de masa mai mari. Valoarea maxima a unui tichet de masa a fost majorata. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze…

- „Daca pana acum nu exista aceasta tendinta, in ultimul an am observat ca exista candidati care au targhetat clar joburile de la stat, iar in trecut locurile de munca din privat erau clar preferate in detrimentul celor din sectorul public. Sigur, statul a fost de-a lungul timpului top employer in unele…

- Luni, 26 februarie, a fost emis ordinul de incepere pentru faza de proiectare a Podului suspendat de la Braila, au spus surse oficiale pentru ECONOMICA.NET. Contractul pentru constructia Podului de la Brailaa fost semnat pe 15 ianuarie cu asocierea italo-nipona ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE…

- Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de lei. TICHETELE DE MASA revin in 2018. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa. De cand se acorda si cine beneficiaza de…

- Samsung a anunțat duminica seara noile flagship-uri Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus, iar acestea sunt deja disponibile, la precomanda, pe site-urile unora din magazinele online și ale operatorilor mobili de la noi. La Emag, Galaxy S9, versiunea cu 64 GB spațiu de stocare, costa 3.900 de lei, in timp ce…

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- O fetita de zece luni, bolnava de rujeola, a fost internata aseara, la Spitalul de Urgenta Bacau. Ea este intubata, iar medicii sunt rezervati in legatura cu sansele de supravietuire. Pacientii de la sectia anestezie terapie au fost mutati, iar salonul este in carantina, in acest moment. Cazurile de…

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi oameni de afaceri. Anchetatorii politiei i-au cerut procurorului sa formuleze acuzatiile impotriva actualului prim-ministru cercetat in doua dosare de coruptie. Intr-o interventie…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania.

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- • Primarul buzoian a compus piesa „Eu, Ion de peste Prut”, care va fi lansata si in Romania in luna martie Doi buzoieni, tata si fiu, amandoi celebri in lumea artistica, au fost, saptamana trecuta, invitati speciali la unul dintre cele mai impresionante spectacole organizate in ultimul timp la Chisinau.…

- Stare de urgența in Maldive. MAE a emis atenționare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa plece in Maldive ca din cauza crizei polticice, autoritațile locale au declarat stare de urgența pentru 15 zile. Decizia are ca efecte limitarea…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul locomotiva explozii produse in momentul in care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane București Grivița.

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018. ”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R. a reiesit…

- Romania consuma de trei ori mai multe resurse materiale fata de media europeana, pentru a obtine un euro PIB, a declarat, joi, Cristian Parvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni - PIAROM, la dezbaterea cu tema "De ce pierde Romania din competitivitate? Provocari si solutii".…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declarație surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de creștere similara cu cea din țara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- "Romania e un stat suveran si e de datoria noastra sa aparam aceasta suveranitate cat traim. Suveranitatea nu e atat o stare politica sau una economica; e o stare de spirit", a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, in discursul de la votarea guvernului Dancila. Dragnea a insistat ulterior pe ideea de…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- "Care este articolul din Legile Justitiei pe care îl considera nedemocratic? (...) Uite, sunt un om care a fost 10 ani în Consiliul European, care a lucrat 10 ani cu Comisia Europeana, în acest comunicat Comisia Europeana bate câmpii, îmi pare rau. Dar…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Ai tot mai multe probleme in casnicie și nu știi cum poți divorța cat mai repede? E bine de știut ca, dintre cele trei modalitați de divorț prevazute in legislația din Romania, divorțul la Primarie este cel mai simplu. In cazul in care este vorba despre un divorț amiabil, soții, care nu au copii sub…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus in legislația naționala…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- „Totul depinde cat de departe vor merge cei care doresc in anul viitor sa sarbatoreasca asa-zisul centenar de la Unirea Moldovei cu Romania, eu numesc asta ocuparea Basarabiei. Eu nu exclud ca peste Prut sunt diferite planuri de destabilizare in aceasta directie. Noi trebuie sa fim foarte atenti aici”,…

- In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale…