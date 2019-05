Stiri pe aceeasi tema

- Numarul bibliotecilor care se inchid in Romania, in fiecare an, creste de la an la an. Concret, conform datelor detinute de Institutul National de Statistica (INS), cu fiecare an care trece avem cu aproximativ 300 de biblioteci mai putin. Astfel, daca in 2014 aveam 10.845 astfel de unitati, am ajuns…

- Legea 80/1995 care reglementeaza statutul cadrelor militare va fi modificata printr-o propunere legislativa care a primit de curand si semnatura presedintelui statului. Concret, vor exista mai multe tipuri de sanctiuni disciplinare, fiind introdusa, in premiera, trecerea in rezerva a celor care au savarsit…

- "Falsez pentru tine", un show tv, a fost filmat in vara lui 2018 și urma sa intre pe post chiar din toamna trecuta. Numai ca aproape ca se implinește anul și nu a fost difuzata inca nici o editie. Inițial, show-ul de voci realizat dupa formatul internațional "I can see your voice" urma sa ia locul…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, este acuzat de DNA de o noua infracțiune, legata de instrainarea unei mașini Mercedes din patrimoniul PSD, a carei valoare ar fi fost platita abia dupa un an. Codrin Stefanescu, secretarul general al partidului, sustine ca ancheta este una abuziva si a venit la DNA…

- Consilierii județeni ar fi trebuit sa aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, dar proiectul a fost scos de ordinea de zi. Reamintim ca cei trei oameni puși de Tișe în Consiliul de Administrație la Aeroport s-au îmbolnavit…

- Procurorii care aspira la sefia Parchetului de pe langa Inalta Curte si doresc sa se inscrie in cea de-a doua procedura de selectie declansata de Ministerul Justitiei pot face acest lucru de vineri, 12 aprilie, incepand. Concret, aceasta procedura a fost reluata, dupa ce zilele trecute, la finele interviurilor…

- CS U Craiova - CFR Cluj, derby-ul etapei a patra din play-off-ul Ligii 1, a adus o faza extrem de controversata in minutul 27 al primei reprize. Concret, Marius Avram a decis sa nu-i acorde lui Nicușor Bancu al doilea cartonaș galben dupa un henț copilaresc prin care a blocat un atac al clujenilor.…

- Deputatii rusi au votat miercuri o lege care permite autoritatilor sa blocheze sau sa aplice amenzi acelor media online care difuzeaza stiri false, o masura considerata drept o noua modalitate de 'cenzura' de catre criticii acestui proiect, potrivit France Presse.