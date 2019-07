Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a aratat imaginile cu familia Sacarin, mama și tatal Sorinei, prin adopție. Ieri a fost audiata asistenta maternala care a crescut-o pe Sorina pana la varsta de opt ani. Femeia a ieșit la ora 01:00 de la audieri. Parinții adoptivi ai Sorinei nu au facut nicio declarație…

- Judecatorii vor anunța decizia maine daca Sorina, fetița adoptata, va putea parasi țara sau nu, spune Romania TV. Magistrații de la Judecatoria Drobeta Turnu Severin au facut anunțul in urma cu puțin timp. Astfel ca magistratul care a preluat acest dosar de la Tribunal a ales ca maine la…

- Fetița din Baia de Arama a fost adoptata de o familie de romani din America, dupa ce nicio familie din țara nu a dorit sa o adopte, potrivit autoritaților. Și fosta asistenta maternala a dat de doua ori declarație ca nu dorește adopția, potrivit VeDemJust. Pe de alta parte, familia la care a crescut…

- Parchetul General cere Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adopție internaționala a Sorinei, fetița adoptata de o familie de romani stabilita in SUA. Totodata, instituția a facut și o cerere de ordonanța președințiala pentru a interzice parinților adoptivi plecarea din Romania impreuna…

- ”Urmeaza sa inregistrez in cateva minute aceasta acțiune la instanța” a spus avocatul. Familia maternala va cere anularea adopției Sorinei, incercand, astfel, sa impiedice și scoaterea fetei din țara. ”Parinții adoptivi și-au dat acordul ca fetița sa fie victima unei acțiuni violente, ceea…

- Familia adoptiva din SUA publica imagini cu micuța Sorina prin care incearca sa arate ca fetița se simte foarte bine in sanul noii familii. In ciuda imaginilor, mama adoptiva a facut o serie de declarații prin care nu s-a aratat deloc deranjata de modul in care a fost luata Sorina de catre procuror,…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, fetița de la Mehedinți, susține ca in acest moment fetița este foarte bine și arata ca asistenții maternali din Romania au incalcat foarte multe legi.”Noi suntem in contact permanent cu oamenii de specialitate pentru a o ajuta pe fetița sa faca mult…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, fetita luata cu mascatii de la fosta asistenta maternala care o avea in grija, respinge categoric acuzatiile ca el si sotia sa ar fi infiat copila pentru a-i face transplant de rinichi fiicei sale de 11 ani. Barbatul spune ca a depus la anchetatori documente…