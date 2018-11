Când a greşit Mişa: cand a suprataxat carburanţii sau când a făcut bugetul? Acum, ANAF, condus de acelasi Misa, raporteaza incasari din accize mai mici decat cele din planul facut tot de Misa cand era ministru. La noua luni, incasarile au crescut cu 1,5 miliarde de lei, dar pentru tot anul sunt cu 1,2 miliarde de lei sub program, iar Finantele taie acesti bani de la capitolul venituri, la rectificarea bugetara. A doua rectificare bugetara pentru 2018, anuntata de Ministerul Finantelor, prevede o taiere a veniturilor din accize in acest an, capitol la care cea mai mare contributie o au accizele la carburanti. „Accize: -1.239,3 milioane lei; modificarea se datoreaza evoluției… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

