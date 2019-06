Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a scris pe Facebook ca "nu politistii sunt cei care au bruscat copilul minor" si ca este "evident" care a fost rolul acestora. "Dupa atitudinea corecta si fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma astept la o reactie asemanatoare si in cazul fetitei…

- Ministerul Muncii a explicat, vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca procedura adoptiei in cazul fetitei care ar fi fost bruscata de catre un procuror a fost demarata cu sase ani in urma, insa nu s-a reusit finalizarea unei adoptii cu o familie sau o persoana cu resedinta in Romania.

- Premierul Viorica Dancila a reactionat si a spus ca a cerut o ancheta de la doua ministere. "Nu trebuie sa ne jucam cu sentimentele unui copil. Eu am adoptat un copil. Sa nu faca o miza politica din sentimentele unui copil. Eu am trecut prin acest lucru. Nu e drept sa actionam politic si sa avem argumente…

- Ministerul Muncii transmite, intr-un comunicat, ca fetița de 8 ani luata vineri de la familia de asistenți maternali era ținut ilegal acolo, avand in vedere faptul ca asistentului maternal ii fusese incetat contractul de munca. Asistentul maternal a avut ocazia sa o adopte pe copila, insa nu a facut…

- Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova spune ca femeia de la care a fost luata fetita din Baia de Arama, judetul Mehedinti, nu mai avea calitatea de asistent maternal intrucat instanta decisese definitiv ca o familie de romani stabilita in SUA sa o adopte pe copila de 8…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce a fost infiata de o familie din America. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei…