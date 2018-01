Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. Rasturnare de situatie în cazul adolescentului de 17 ani din comuna Hîrlau, județul Iași, care ar fi fost obligat de tatal sau sa-și îngroape propria mama, dupa ce barbatul ar fi lovit-o mortal de acesta. Anchetatorii vor sa afle acum în…

- Detalii terifiante in cazul femeii ucise de concubin, in zilele de Craciun, la Iasi, si ingropata pe un camp. Victima, la a carei inhumare a participat si fiul sau minor, era vie atunci cand a fost acoperita cu pamant, sustin procurorii. (VEZI SI: Un adolescent din Iasi a fost obligat de tata sa-si…

- Tanarul studia la Academia Militara, intr-un oraș aflat la cațiva zeci de kilometri de Moscova. Potrivit Metro, tanarul a jucat ruleta ruseasca impreuna cu un prieten. Acesta din urma a fost și cel care a anunțat autoritațile despre tragedie. Adolescentul a jucat ruleta ruseasca tocmai in…

- Un tanar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca in fața celor care faceau cumparaturi in preajma sarbatorilor de Craciun.

- Un tânar cadet de 16 ani s-a împușcat în cap în timp ce juca ruleta ruseasca cu colegii de academie militara. Scene incredibile pe o strada din localitatea Tver, la 150 de km de Moscova. Yegor Rybka, elev de doar 16 ani la prestigioasa școala militara Suvorov,…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit, in ziua de Craciun, cu Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril, la Resedinta Patriarhala de la Manastirea Sfantul Daniil (Danilov) din Moscova.

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona…

- Moscova - in straie de sarbatoare, pregatita totalmente de viitoarele sarbatori In oraș a fost conectata iluminarea de Anul Nou. Ghirlandele, felinarele, instalațiile gigantice creeaza o senzație, pur și simplu, cosmica. In centru oaspeții capitalei și moscoviții se pot plimba de-a lungul tunelului…

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, Direcția de Asistența Sociala Comunitara (DASC) Zalau, unitate aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau, desfașoara cateva acțiuni dedicate acestei frumoase perioade din an. Sarbatorile de Iarna vin și pentru varstnicii aflați in cadrul Centrului…

- O firma din Cugir a ost amendata pentru comert ilegal de pomi de Craciun. Politistii si Garda Forestiera au confiscat peste 100 de brazi. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii din Cugir, sprijiniți de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si de lucratori ai Garzii Forestiere…

- Asociația Dalia organizeaza sambata, 23 decembrie, incepand cu ora 19:00, un concert special de Craciun, in cadrul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad. Concertul va fi susținut de Claudia Iuga, George...

- Copiii cuminti ii pot transmite dorintele lor Mosului chiar la Targul de Craciun de la Resita si vor putea ajuta alti copii mai putin norocosi! La Casuta Mosului si Casuta Spiridusilor din Centrul Civic, activitatile se vor inteti. Mosul are ajutoare, doi spiridusi, care impreuna cu copiii generosi…

- Am intrat de cateva zile in minunatele Sarbatori de Iarna, iar unul dintre cele mai frumoase momente este alegerea si imbodobirea bradului de Craciun. Ce se intampla insa atunci cand, brusc, simti ca ceva nu este in regula cu tine sau cu unul dintre membrii familiei? “Sindromul bradului de Craciun”,…

- Concertul de colinde „Noapte de Craciun” susținut miercuri, 13 decembrie, la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, de Corala barbateasca ortodoxa „Armonia” din Constanța (din anul 2004 se afla sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului), a fost cel mai frumos mod de a intampina și de a ne ...

- Invitat la Ora Exacta in Sport, la Pro X, Vasile Miriuta a vorbit despre ultimele evenimente de la Dinamo, iar pe parcursul emisiunii a intervenit si Marius Sumudica. Antrenorul lui Kayserispor a facut totusi o remarca ce a parut ca l-a deranjat pe Vasile Miriuta, desi acesta nu a comentat…

- Simona Halep va participa la turneul World Tennis Thailand Championship 2017, la Hua Hin, în Thailanda. Românca va evolua în semifinale, în perioada 23-24 decembrie. În urma tragerii la sorți, numarul 1 mondial o va întâlni, în prima semifinala,…

- Dupa ce au colaborat cu succes pe cel mai recent single – Piatra de pe inima, Adrian Sina si Aza lanseaza “Noapte magica”. “Noapte magica” este cea mai noua colaborare dintre celebrul artist si producator si una dintre cele mai promitatoare artiste din noua generatie, o piesa cu un mesaj special de…

- Victoria Azarenka nu a mai jucat niciun meci oficial din 10 iulie, dupa ce fostul sot s-a despartit de ea si i-a luat copilul, insa bielorusa vrea sa se axeze din nou pe cariera. Fostul lider mondial a solicitat un wild card la Australian Open, iar cererea i-a fost acceptata de organizatorii turneului…

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, Direcția de Asistența Sociala Comunitara Zalau, unitate aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau, desfașoara o serie de acțiuni specifice. Astfel, in cadrul Centrului Multifunctional pentru Persoane Varstnice “Tinerete fara batranete” si a Centrului…

- V-am spus ca cei care aleg magazinele Agro-Ardeal au numai de câștigat! Saptamâna aceasta, 32 de clienți au mers acasa cu un televizor dupa ce au facut cumparaturi din magazinele producatorului local! Ofertele aduse de lansarea noului brand „Dor de Bistrița” continua!…

- Sarbatorile de iarna au prins culoare și lumina pe strada 31 august din Capitala. Targul de Craciun se anunța a fi plin de surprize și momente frumoase, iar eroul principal va fi, bineințeles, Pomul de Craciun.

- Un nou flashmob cu implicarea a zeci de masini a fost organizat in Rusia cu ocazia sarbatorilor de iarna. La 10 decembrie curent, la marginea orasului Cita, a fost format cu ajutorul automobilelor un pom de Craciun urias. Toate pregatirile au durat aproximativ doua ore, timp in care sub forma unui brad…

- RETETE DE CRACIUN 2017. An de an, meniul de Craciun primește îmbunatațiri. În funcție de buget, de gusturile celor invitați la masa, de capacitațile în arta culinara ale fiecarei gospodine în parte.

- Elisabeth Blanchet, o fotografa din Franța, se afla in vacanța la Moscova, cand a decis sa cumpere un aparat de fotografiat vechi de la un targ de antichitați. Ajunsa acasa, Elisabeth a inspectat cu atenție aparatul de fotografiat și a descoperit in interiorul acestuia un film nedevelopat din anii ’80,…

- Dodon s-a ales cu harta României Mari, în forma unui puzzle din lemn, la Târgul Caritabil de Craciun, la care au luat parte ambasadele acreditate la Chisinau. Autorul ineditei harti i-a sugerat presedintelui moldovean, care nu-si ascunde românofobia (la pachet cu obedienta…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si sa apeleze la dialog, relateaza…

- „Avem de-a face cu o farsa totala, o harțuire politica și un dosar fabricat in scopuri de intimidare politica și șantaj”. Așa a comentat purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, invinuirile care i se aduc de la Moscova președintelui formațiunii, Vlad Plahotniuc. Solicitat…

- Ambasada Statelor Unite la Moscova a anuntat ca misiunile consulare din mai multe orase ruse vor relua interviurile in vederea eliberarii vizei de neimigrant, la mai bine de trei luni dupa ce au fost suspendate in cadrul unui conflict diplomatic intre Washington si Moscova, relateaza AFP, conform…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, este la Moscova, in cadrul unei vizite prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa. Vizita este facuta la invitația Preafericitului Parinte Kirill, Patriarhul rus.

- Reprezentativa Rusiei va intalni Arabia Saudita in meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2018, la 14 iunie, pe arena Lujniki, conform tragerii la sorti de vineri, de la Moscova. Rusia si Arabia Saudita face parte din grupa A, alaturi de Egipt si Uruguay.Germania, detinatoarea trofeului,…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Filiala britanica a Companiei „Coca-Cola” a venit cu o mișcare de marketing interesanta. Acum, in tradiționalul camion Roșu de Craciun, care de obicei calatorește prin țara promovind bautura carbogazoasa, se poate petrece o noapte. Acest lucru va fi posibil doar pentru un singur cuplu, doar o singura…

- Guvernul de la Moscova a calificat acțiunile Chișinaului, care i-a interzis delegației Moscovei sa intre in Moldova drept unele "revoltatoare" și "ilegale". Potrivit datelor oferite de Agenția "Infotag", informația in cauza fac parte din declarația facuta, luni, de Departamentul de relații economice…

- Dupa o casnicie de șase decenii, la 88 de ani, pe 24 noiembrie, a decedat Era Samuilovna Rosina, soția lui Ion Druța, fiica poetului de limba idiș, cazut in in cel de-al Doilea Razboi Mondial, Samuil Rosin. Președinția Republicii Moldova adresam sincere condoleanțe maestrului Ion Druța in legatura cu…

- Organizatia ecologista Greenpeace a solicitat lansarea unei investigatii privind o posibila încercare a Rusiei de a ascunde un accident nuclear, în contextul depistarii unor concentratii mari de particule radioactive în Europa. Un nor de particule radioactive depistat…

- Potrivit portalului New York Post, antrenorul celor de la Los Angeles Clippers, Dock Rivers, are șanse mari sa fie demis. Echipa la care evolueaza ex-jucatorul lui ȚSKA Moscova, Milos Teodosic, are o evoluție dezastruoasa in NBA, cedand in ultimele 9 partide jucate.

- Un accident rutier a avut loc putin inainte de miezul noptii, la curba din Eforie Nord, catre Eforie Sud, in apropiere de sensul giratoriu din zona Gariii CFR.Din cauza conditiilor meteo un autoturism a derapat si s a izbit de parapetii care delimiteaza marginea drumului.O victima a avut nevoie de ingrijirile…

- Reacția ministrului Justiției, Tudorel Toader, la raportul Comisiei Europene privind starea justiției din Romania a fost criticata dur de jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu.„Raportul e public, orice cetațean poate sa-l citeasca și sa-și faca propria parere. Eu mi-am facut-o,…

- Pe langa cariera de succes, Minodora este una dointre artistele care și-a dedicat, printre altele, viața partenerului sau de viața. Pe care, așa cum e normal, nu ezita sa il rasfete, ori de cate ori are ocazia, cu momente pline de romantism. Iar atunci cand vine vorba de seri incendiare, artista stie…

- La ieșirea din Buzau, spre Ploiești, pe terenul fostei Fabrici de Lapte, un nou hypermarket Kaufland se afla in curs de amenajare. Responsabilii au transmis Primariei ca vor sa deschida de sarbatori, atunci cand cumparaturile ating valori record fața de oricare alta [...] citește mai mult Post-ul Vor…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA

- NUBA este un nume de referinta atunci cand vine vorba despre cluburile vanate de lumea buna in Capitala! Este locul in care s-au organizat super-petreceri, precum cea cu Gianluca Vacchi, unul dintre cei mai excentrici milionari ai planetei, sau cea cu un alt milionar celebru - Jean Roch. NUBA se mentine…

- In aceasta noapte trecem la ora de iarna, așa ca nu uitați sa schimbați ceasul! Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. Astfel, ziua de duminica va fi cea mai lunga din an, cu 25 de ore, asta pentru ca ora 04.00 a diminetii […] The post Trecem…

- Trei seisme au zguduit Romania, in aceasta noapte Romania, toate fiind inregistrate in judetul Buzau. Primul dintre ele a avut loc aseara, la ora 21.15, si a avut magnitudinea de 2.8 grade.Al doilea, de 2.6 grade, s a inregistrat, la ora 01.41, si la adancimea de 72 de kilometri.Ultimul, si cel mai…

- Cateva bubuituri i-au trezit azi noapte pe locuitorii de la mijlocul strazii Cocorilor. Un accident de circulație mai puțin obișnuit s-a petrecut puțin dupa miezul nopții. La originea acestuia s-a aflat un BMW condus de o femeie, care a reușit sa provoace avarierea a trei mașini parcate pe strada.…