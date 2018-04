Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Teo Trandafir a stabilit o premiera in viața sa și a ținut sa le impartașeasca și prietenilor ei virtuali acest lucru. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir, care nu vrea sa auda in ruptul capului de operații estetice , a ieșit din casa imbracata in rochie. Aceasta reprezinta…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a fost surprinsa intr-o ipostaza induioșatoare alaturi de fiica sa. La inceputul lunii mai a anului trecut, Simona Gherghe se casatorea cu iubitul ei, Razvan Sandulescu . La sfarșitul aceleiași luni a anului trecut, Simona Gherghe devenea mamica pentru prima…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și soțul ei, muzicianul Tavi Clonda, se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria, de care sunt foarte mandri. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis sa-și creștineze fetița in data de 14 aprilie , dupa Paște. Cum zilele trec cu pași repezi,…

- Gabriela Cristea a recunoscut daca ar fi avut un mare defect fizic, de care sa fie total nemulțumita, s-ar fi lasat fara ezitare pe mana medicului estetician. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda și este mama unei fetițe care se numește Victoria…

- Primul iubit al Andreei Esca a fost fiul reputatului actor Alexandru Arșinel. la acea vreme, vedeta TV era in clasa a IX-a la liceu. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a simțit fiorii dragoste in perioada liceului, atunci cand a avut o relație cu Bogdan, fiul actorului Alexandru…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a rabufnit in direct in cadrul emsiunii pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, care are studii de filologie , a avut o reacție foarte dura la adresa unui invitat din emisiunea „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, in varsta…

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…