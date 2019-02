Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor provocate de un hantavirus, un virus provenit de la rozatoare, a urcat in total la 14, in doar sase saptamani, in regiunea argentiniana Buenos Aires, dupa decesul de sambata, 19 ianuarie, al unei femei in provincia La Plata. Victima, in varsta de 34 de ani, care a decedat in clinica…

- Afectati sunt in special adolescentii, care dezvolta o fobie scolara, cu reactii fizice. Psihologii atrag atentia asupra faptului ca o astfel de boala, netratata la timp, ii poate determina pe tineri sa refuze sa mai mearga de tot la ore. Din ce in ce mai multi copii ar face orice doar sa…

- Intr-un singur an, numarul pensionarilor vasluieni pe caz de boala a scazut cu 278 de persoane. Cauzele principale care au condus la diminuarea severa a beneficiarilor de pensii de invaliditate sunt criteriile medicale exigente in stabilirea gradului de invaliditate și decesul pensionarilor, diagnosticați…

- Semnal de alarma tras de medici! Din ce in ce mai multi romani sunt diagnosticati cu diabet de tip 2. O posibila explicatie ar fi stilul de viata. Mancam mult si nesanatos, consumam bauturi carbogazoase, suntem stresati, fumam si nu mai facem miscare.

- Liderul deputatilor USR, Dan Barna, a declarat, in plenul Parlamentului, ca exista "emotii" la nivel national si european pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, pentru ca in tara noastra "sunt puse sub semnul intrebarii" independenta sistemului judiciar si statul de drept,…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a definit, luni, inflația din Romania drept o boala extrem de rara care poate lua multe forme, iar situația nu este unica, la nivel global.„Pana la urma ce s-a dovedit inflația? In Romania, s-a dovedit ca este o boala extrem de ...

- Cristina Pruna, deputat USR isi exprima nemultumirile pe pagina de Facebook USR Constanta, vis a vis de problema caldurii cu care se confrunta multi constanteni. In Romania anului 2018, oamenii risca sa moara de de frig in case ca pe vremea lui Ceausescu. Daca, atunci, pe vremea comunistilor, o faceau…