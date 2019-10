■ in primele 9 luni ale anului au murit in judet 755 bolnavi de cancer ■ cele mai multe decese au fost in mediul rural ■ Cancerul este boala care continua sa faca ravagii in rindul populatiei, numarul deceselor din cauza acestei maladii cumplite fiind in crestere, de la o etapa la alta. Numai de […] Articolul Cancerul face ravagii prin satele din Neamt apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .