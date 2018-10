Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii de 5 ani si sora mai mare a unuia dintre ei au ajuns la spital cu o forma usoara de meningita virala. Autoritatile au luat deja masuri. De astazi, gradinita va fi inchisa. Activitatea se va relua abia dupa ce cladirea va fi dezinfectata total.

- Financial Times: Facebook il numește pe fostul vicepremier britanic Sir Nick Klegg șef al afacerilor globale ● Le Figaro: Cancerul: revoluția imunoterapiei ● Panorama: Consecințele renunțarii Italiei la euro ● Der Spiegel: Prințul și crima ● The Week: Poate supraviețui May? Lectura placuta!

- Medicul Simona Tivadar sustine ca maladia ce omoara din ce in ce mai multi oameni este o boala plurifactoriala. Specialistul nu este de acord cu studii ce spun ca anumite alimente aduc cancerul si explica ce ne imbolnaveste de fapt. Cel mai important este sa tinem cont de cantitatea de alimente pe care…

- Prostata este o glanda din sistemul reproductiv masculin de forma unei castane. Ea este situata imediat sub vezica urinara si incepe sa se dezvolte la pubertate, odata cu productia de testosteron.

- Afla care sunt simptomele de cancer ovarian, cine poate face boala si de ce este important sa fie diagnosticata in stadiu incipient. 1. Toate femeile pot face cancer ovarian Cancerul ovarian este diagnosicat anual la aproximativ un sfert de milion de femei din intreaga lume. Spre deosebire de alte forme…

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iași vor incepe lucrarile pentru construirea unui nou buncar, care va fi dotat cu un accelerator de particule folosit in cadrul acestei terapii. Pacienții cu afecțiuni oncologice sunt in continuare nevoiți sa aștepte luni intregi pentru a putea avea acces…

- Un proiect de lege adoptat de Legislatura statului New York prevede inființarea unei comisii independente care sa ancheteze abaterile savarșite de procurori, in contextul in care o analiza a 250 de condamnari anulate a relevat ca intr-o treime din cazuri procurorii au comis abuzuri, potrivit Mediafax.…

- Cancerul pulmonar a ajuns principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul femeilor, dupa cancerul de san, cancerul de col uterin si cancerul colorectal, asta in tara noastra....