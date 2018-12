Cancelarul austriac Sebastian Kurz a cerut miercuri eliberarea jurnalistului austriac Max Zirngast, apropiat de extrema stanga, arestat in septembrie in Turcia dupa ce a semnat articole considerate ostile presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. 'Vrem o procedura conforma cu statul de drept si asta inseamna, dupa parerea mea, eliberarea imediata', a declarat Kurz pentru presa la Viena. 'Sunt prea multi oameni incarcerati in mod gresit in Turcia si asta este inacceptabil', a subliniat cancelarul, a carui tara detine pana la sfarsitul lunii decembrie presedintia prin rotatie…