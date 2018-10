Cancelarul german, anunţ uluitor: "Nu voi mai..." "Nu voi cauta sa obtin niciun post dupa incheierea mandatului meu, a declarat cancelarul german in cadrul unei conferinte de presa. Partidul sau, CDU, a fost puternic slabit in urma alegerilor din statul Hesse, duminica, ultima performanța slaba a partidelor din guvernul sau de coaliție.



Ea a mai spus ca se va mentine in frunte ca lider CDU in zilele urmatoare. Merkel detine postul de cancelar din anul 2000, potrivit bbc.com. In Hesse, atat CDU - formatiunea de centru-dreapta -si partenerii ei de coalitie, Social-Democratii, au scazut cu cel putin 10 la suta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorul german Manfred Weber, care candideaza la viitoarea presedintie a Comisiei Europene (CE), a primit sustinerea liderului ungar Viktor Orban, criticat din cauza atingerilor la adresa statului drept, fapte care creeaza disensiuni in dreapta europeana, relateaza AFP, informeaza News.ro.Manfred…

- Partidul Uniunea Crestin-Sociala germana (CSU) va ramane in continuare in 'marea coalitie' condusa de cancelarul Angela Merkel, in pofida rezultatului obtinut de acest partid la alegerile regionale din landul Bavaria, a asigurat marti presedintele CSU, Horst Seehofer, care este si ministru de…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, si-a marit avantajul asupra adversarului sau de stanga, Fernando Haddad, in cel mai recent sondaj preelectoral facut public inaintea scrutinului prezidential de duminica din Brazilia, transmite marti dpa. Sondajul, realizat de compania Ibope, arata…

- ''Aceasta provocare imi pare semnificativ mai importanta pentru viitorul coeziunii Uniunii Europene decat cea cu care ne-am confruntat in timpul crizei din zona euro'', a apreciat Merkel intr-un discurs in parlamentul german. Totodata, potrivit Reuters, cancelarul german a facut apel la statele…

- Austria, condusa de o coalitie intre dreapta si extrema dreapta, s-a vazut constransa de serviciile de informatii aliate sa ia "masuri" pentru a-si linisti partenerii, a recunoscut vineri ministrul de interne, Herbert Kickl, criticat pentru modul in care a gestionat serviciile interne de informatii,…

- Politia germana a fost acuzata miercuri ca a lasat sa fie divulgate documente confidentiale catre extrema dreapta si ca a turnat gaz pe foc dupa violentele care au zguduit orasul Chemnitz si intreaga tara, relateaza AFP conform News.ro . Activisti de extrema drepta au pus in circulatie, pe retele de…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a luat apararea presei, joi, in mijlocul unei polemici in Germania privind politia, ca urmare a unei interventii contra unei echipe de televiziune in timpul unei manifestatii de extrema dreapta, transmite AFP. "Vreau sa pledez aici cu hotarare in favoarea…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…