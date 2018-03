Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se vor intalni vineri la Paris, fiind prima vizita in strainatate a Angelei Merkel dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara in functia de cancelar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Guvernul din Polonia, condus de Mateusz Morawiecki, a luat masuri legale pentru a se asigura ca ultimului lider comunist, generalul Wojciech Jaruzelski, dar și altor ofițeri din armata din acea epoca, li se iau gradele militare, ajungand la rangul de soldat. In viziunea oficialilor de la Varșovia, decizia…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, preluata de Agerpres. “Consiliul de Securitate ...

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP. "Consiliul de Securitate tocmai a adoptat…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- Avioane de razboi au lovit din nou ultima enclava rebela Ghouta de Est, din apropierea capitalei siriene, pentru a cincea zi consecutiva, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut un armistitiu si sa se opreasca unul dintre cele mai violente atacuri aeriene asupra civililor si sa previna un "masacru",…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a distantat joi de propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind reforma sistemului electoral european, cu o zi inainte de un summit informal al UE in cadrul c

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP. 'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile…

- La mai puțin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitații juridice, Partidul „Pro Romania” anunța ca, urmare a dorinței mai multor simpatizanți locali, iși va deschide o noua filiala, in județul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politica actuala – Daniel Constantin, Victor…

- Migrația și Nord Stream 2 sunt subiectele pe care cancelarul german Angela Merkel și premierul polonez Mateusz Morawiecki au recunoscut ca au “diferente de abordare”, dupa intalnirea pe care cei doi au avut- vineri, la Berlin. Angela Merkel a spus in cadrul conferintei comune de presa cu Mateusz Morawiecki…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia de…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Presedintele Senatului Poloniei, Stanislaw Karczewski, a lansat un apel compatriotilor din strainatate sa denunte pe langa diplomatii tarii lor "orice manifestare de antipolonism", potrivit unei scrisori pe care ambasadele Poloniei din lumea intreaga au inceput sa o difuzeze, relateaza AFP.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Aflat la Varsovia pentru a discuta detaliile privind constituirea unei Aliante a mediilor de afaceri din tarile Est Europene, care sa le permita sa aiba o voce unitara in raport cu Uniunea Europeana, in primul rand, presedintele Uniunii Nationale a Patronatului Roman UNPR , Ioan LUCIAN, a avut o scurta…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita intoarcerea observatorilor rusi in estul Ucrainei, au indicat Berlinul si Kremlinul, relateaza agentia Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au exprimat vineri speranta ca Polonia va face tot ce trebuie pentru a respecta valorile Uniunii Europene, cu cateva zile inainte ca executivul comunitar sa adopte, asa cum este de asteptat, un avertisment fara precedent pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au exprimat vineri speranta ca Polonia va face tot ce trebuie pentru a respecta valorile Uniunii Europene, cu cateva zile inainte ca executivul comunitar sa adopte, asa cum este de asteptat, un avertisment fara precedent pentru…