- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca inca exista o sansa de a incheia un acord pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar ca Berlinul este pregatit pentru toate scenariile, inclusiv un Brexit fara niciun acord, informeaza miercuri Reuters si dpa. Adresandu-se…

- Uniunea Europeana are prioritați mai urgente decat relațiile post-Brexit ale Marii Britanii cu Blocul comunitar și ar trebui sa se concentreze pe viitorul propriu, din care Marea Britanie nu va mai face parte, a declarat ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit Mediafax.Liderii…

- Ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, a declarat marti ca este de parere ca discutiile privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar se indreapta in directia corecta si ca ar putea rezulta o solutie pana in noiembrie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, a declarat marți ca este de parere ca discuțiile privind ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar se indreapta in direcția corecta și ca ar putea rezulta o soluție pana in noiembrie, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, la Vilnius, ca doreste ca Uniunea Europeana sa aiba o relatie stransa cu Marea Britanie atunci cand aceasta va parasi blocul comunitar european si a adaugat ca europenii ar trebui sa colaboreze indeaproape cu britanicii cu privire la securitate…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Olaf Scholz, a indemnat Uniunea Europeana sa nu adopte politica „Europa pe primul loc” in cadrul negocierilor pentru Brexit si a declarat ca nu este sigur ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor ajunge la un acord, relateaza Reuters.