Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Parisului le-a solicitat preotilor sa traga clopotele tuturor bisericilor pariziene pentru a semnala tragedia mistuirii de catre flacari a unui simbol al Frantei, catedrala Notre-Dame din Paris, conform Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Parlamentul European organizeaza…

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni un mesaj de sustinere pentru poporul francez, dupa ce un simbol al Frantei, celebra catedrala Notre-Dame din Paris, a fost cuprinsa de un puternic incendiu, conform Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Parlamentul European organizeaza o sesiune…

- Construcția catedralei a inceput in anul 1163, pe locul unui lacaș de cult dedicat sfantului diacon Ștefan. In 1182, altarul a fost sfintit de episcopul Maurice de Sully. Lucrarile la catedrala au durat din 1163 pana in 1345. Construcția cladirii cu cinci nave s-a terminat prin lucrarile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi marti dimineata la Palatul Elysee pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cancelarul german, Angela Merkel, si pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre comert si climat, a anuntat joi presedintia Frantei, relateaza…

- Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste ale „vestelor galbene” si a coincis cu incheierea unei dezbateri nationale declansate de Macron. Protestatarii au vandalizat magazine si restaurante de pe Champs-Elysees, iar politia s-a folosit de tunuri cu apa pentru a dispersa oamenii. „Doresc…

- Guvernul german sustine autoritatile franceze in fata violentelor ''terifiante'' care au avut loc in weekend la Paris in cursul protestelor ''vestelor galbene'', a declarat luni Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Izbucnirea…

- Guvernul german sustine autoritatile franceze in fata violentelor ''terifiante'' care au avut loc in weekend la Paris in cursul protestelor ''vestelor galbene'', a declarat luni Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP.…

- Actrita britanica Kristin Scott Thomas, care detine si cetatenia franceza, a declarat deschisa cea de-a 44-a gala de decernare a premiilor Cesar, ce are loc la ora transmiterii acestor informatii in sala de spectacole Pleyel din Paris, potrivit contului de Twitter al postului de televiziune Canal+.…