- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se opune ridicarii sanctiunilor UE impuse Rusiei, atat timp cat nu exista progrese in procesul de pace din estul Ucrainei. “Nu avem in vedere ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei atat timp cat acordurile de la Minsk nu vor fi implementate sau nu…

- Guvernul german s-a declarat luni ingrozit de sloganurile naziste proferate duminica in timpul unei manifestatii desfasurate in orasul Koethen (Saxonia Anhalt, est), in reactie la moartea violenta a unui tanar in urma unui conflict in care au fost implicati si doi afgani, relateaza AFP si dpa. "La sfarsitul…

- Kremlinul a dezmintit vineri ca presedintele rus Vladimir Putin a amenintat, in timpul negocierilor de la Minsk din februarie 2015, sa "zdrobeasca" fortele ucrainene, dupa cum afirma fostul presedinte Francois Hollande in Memoriile lui, informeaza AFP. Negocierile, care au i-au reunit in acel an in…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate privind Siria si Ucraina cu presedintele rus Vladimir Putin, asteptat sambata in Germania, relateaza AFP. "Vor exista controverse si, bineinteles, vor exista si puncte asupra carora vom putea reflecta asupra modului…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…