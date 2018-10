Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel si o delegatie de ministri germani se deplaseaza miercuri la Ierusalim, pentru reluarea convorbirilor interguvernamentale cu Israel, transmite dpa. Consultarile periodice au fost intrerupte la inceputul lui 2017 in urma obiectiilor Berlinului fata de construirea de colonii israeliene…

- Iranul a convocat ambasadorii Danemarcii si Olandei si reprezentantul Marii Britanii la Teheran, dupa ce mai multe persoane au fost ucise in urma unui atac produs in cursul unei parade militare desfasurate in orasul Ahvaz, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Emisarul special al ONU Staffan de Mistura a invitat Iranul, Rusia si Turcia la convorbiri privind formarea unui Comitet Constitutional in Siria, discutii care vor avea loc la Geneva pe 11-12 septembrie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a ONU, relateaza Reuters. Discutiile privind formarea unui…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin nu au facut niciun progres clar pe temele conflictelor din Siria si Ucraina, relatiilor cu Iranul si conductei de gaz Nord Stream 2, discutate sambata noaptea, transmite Reuters. Cei doi lideri s-au intalnit in cadru bilateral oficial…

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni sambata cu cancelarul german Angela Merkel in afara Berlinului pentru a discuta criyele din Siria și Ucraina, dar și subiecte ce țin de cooperarea bilaterala.

- Israelul a pus-o in libertate, duminica, pe tanara palestiniana Ahed Tamimi care a fost intemnitata anul trecut dupa ce lovise un soldat israelian in Cisiordania ocupata, intregul incident fiind transmis in direct pe o retea de socializare online, transmit AFP si Reurers. Tamimi (17 ani) a devenit…

- Seful delegatiei Uniunii Europene in Israel va fi convocat la Ministerul de Externe, a informat joi biroul premierului israelian care il acuza de ingerinta in votul in parlament al unui controversat proiect de lege, relateaza AFP, preluata de agerpres. "Benjamin Netanyahu a dat instructiuni…