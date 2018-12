Cancelarul Austriei vrea sa discute cu Dancila despre grijile privind statul de drept si abordarea investitorilor straini

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a afirmat, intr-o declarație comuna de presa cu premierul Viorica Dancila la Guvern, ca a discutat cu aceasta despre ingrijorarile pe care le are cu privire la statul de drept și abordarea investitorilor internaționali, potrivit Mediafax. „Am avut ocazia…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat, vineri, despre ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor, ca firmele austriece ar putea sa-si stranga lucrurile si sa plece și ca el nu-și face griji cu privire la soarta acestora. „Eu nu-mi fac griji pentru…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, s-a intalnit vineri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a preda simbloic presedintia Consiliului UE. Acesta l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru lupta privind statul de drept si democratia si a avertizat cu privire Ordonanta pentru masuri fiscale si consecintele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata marti de catre Parlamentul European, este ”politica” si ”profund incorecta”. In plus, Dancila afirma ca este ”absolut regretabil” ca documentul a fost votat de europarlamentari romani, considerand ca…