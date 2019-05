Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat joi acordarea pentru cetatenii britanici a dreptului de a calatori fara vize pentru scurta sedere in Uniunea Europeana dupa Brexit, inclusiv in cazul absentei unui acord, transmite AFP. Raportul elaborat de eurodeputatul socialist bulgar Serghei Stanisev a fost adoptat…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat vineri ca în cazul în care Marea Britanie nu vine cu un plan nou în urmatoarele doua saptamâni privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va avea loc un Brexit „dur”, relateaza Reuters citat de Mediafax.Comentariile…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a anuntat vineri ca l-a invitat in tara sa pe presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.Uniunea Europeana a ridicat in 2016 sanctiunile impuse lui Lukasenko, acuzat de conducere autoritara. Liderul de la Minsk nu a mai…

- Ministrul de stat german pentru afaceri europene, Michael Roth, a cerut marti Londrei sa vina "in sfarsit" cu propuneri concrete in privinta procesului de iesire din Uniunea Europeana, relateaza Reuters preluata de Agerpres. "Rabdarea noastra, a Uniunii Europene, este puternic testata in acest…

- Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, s-a intalnit, joi, la București, cu negociatorul-șef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier. Cei doi inalți oficiali au analizat stadiul actual al procesului Brexit, cu 15 zile inainte de data preconizata a ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- „Pentru o Renastere europeana” isi intituleaza Emmanuel Macron scrisoarea catre cetatenii Uniunii Europene. Este un document fara precedent. Presedintele francez se adreseaza fiecarei tari in limba proprie. Asadar, scrisoarea este publicata si in limba romana. Este un document programatic. Se aminteste…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP preluata…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sâmbata, la Sinaia, ca proiectul european trece printr-o criza pentru ca a tradat valorile liberale, afirmând ca „protipendada bruxelleza” a închis ochii la gravele abuzuri din domeniul justiției în România,…