- Klaus Iohannis, descins intempestiv la sedinta de guvern imediat dupa ce Dancila a supravietuit motiunii de cenzura, a luat fraiele si a declarat ferm ca el prezideaza sedintele de guvern, cand vine la Palatul Victoria: Participarea mea la sedinta are loc in virtutea atributiilor conferite de Constitutie.…

- La Guvern are loc o ședința extrem de tensionata, la care participa și președintele Klaus Iohannis. Dupa debutul ședinței in care au vorbit Klaus Iohannis și Viorica Dancila, ședința a intrat in faza nepublica.Imediat ce s-au inchis ușile, jurnaliștii de la Palatul Victoria au constatat ca…

- Dupa ce seful statului i-a cerut premierului sa ii trimita agenda de lucru a fiecarei sedinte de Guvern, Klaus Iohannis a solicitat, marti, ca pe ordinea de zi a Executivului sa fie introduse teme de politica externa, avand, astfel, un pretext pentru a participa la intalnirile de la Palatul Victoria.…

- Fostul premier Adrian Nastase l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru modul in care se adreseaza si interactioneaza cu premierul Viorica Dancila, spunand ca seful statului da impresia ca vrea sa umileasca liderul de la Palatul Victoria.

- Guvernul condus de Viorica Dancila a oferit un pranz de lucru delegatiei conduse de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in Sala Tronului de la Palatul Regal, joi, 22 noiembrie. In acel loc, in urma cu doar un un an acolo a fost punctul central al funeraliilor de stat ale regelui Mihai…

- O delegatia Parlamentului European, condusa de presedintele PE, Antonio Tajani, are, miercuri, intrevederi cu seful statului, Klaus Iohannis la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si cu presedintii Legislativului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la Parlament.

- Președintele Romaniei și premierul s-a intalnit, in aceasta seara, la Palatul Cotroceni! Klaus Iohannis și Viorica Dancila s-au vazut cu ocazia depunerii juramantului de investitura a lui Nicolae Hurduc, noul ministru al Cercetarii.Pentru prima data in istorie, Guvernul a fost reprezentat…