- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a salutat victoria inregistrata miercuri noaptea de premierul britanic Theresa May in cadrul unui vot de neincredere initiat de Partidul sau Conservator, relateaza Reuters. 'Ma bucur de rezultatul votului din aceasta noapte din Marea Britanie. Asteapta cu nerabdare…

- Parlamentul britanic tine marti o dezbatere de urgenta de trei ore asupra deciziei premierului Theresa May de a amana votul programat pentru marti asupra acordului de Brexit negociat cu UE, a declarat presedintele acestui for, John Bercow, in urma unei solicitari a Partidului Laburist de opozitie,…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters citata de Agerpres.roIntr o declaratie adresata parlamentului, Theresa…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este finalizat in proporție de 95% și este increzatoare in ceea ce privește gasirea unei soluții pentru granița irlandeza, relateaza Reuters preluata de mediafax. Theresa May este…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Fostul ministru si negociator-sef pentru Brexit al guvernului britanic, David Davis, le-a cerut duminica membrilor executivului condus de Theresa May sa respinga planul acesteia privind Brexitul, asa-numitul 'Plan de la Chequers', intrucat Uniunea Europeana de asemenea l-a respins, publicul britanic…

