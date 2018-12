Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Decizia, emisa cu o urgenta…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Este un act de automutilare nationala…

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, va avea duminica o intalnire oficiala cu negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, in cadrul careia cei doi vor discuta despre posibilitatea incheierii unui acord pentru Brexit, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea celor…

- Vizita din aceasta saptamana a ministrului britanic pentru Brexit, Dominic Raab, la Bruxelles nu a fost confirmata, relateaza luni Reuters, care citeaza cotidianul The Sun. ''Theresa May pare sa reduca din nou viteza negocierilor privind Brexit'', a scris pe Twitter editorul politic al publicatiei…

- Marea Britanie asteapta un raspuns credibil din partea Uniunii Europene privind propunerile guvernului britanic pentru viitoarele acorduri comerciale, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, relateaa site-ul agentiei Reuters.