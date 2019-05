Cancelarul Austriei izbucneşte: "Nu avem nevoie de regulamente pentru pui şi chipsuri" Cancelarul austriac a afirmat ca "numeni nu are nevoie de noi reglementari europene pentru prepararea snitelului si a cartofilor prajiti!", de exemplu. In declaratia sa publicata de Agentia de presa "APA", Kurz a propus ca "in loc de a cere bani din ce in ce mai mult, UE ar trebui sa inceteze sa le mai spuna oamenilor la nesfarsit cum sa traiasca". Cancelarul a cerut sa se puna capat celor aproximativ o mie de regulamente pe aceasta tema. Cancelarul austriac a avertizat in schimb ca toate acestea creaza "un corset foarte strans al birocratiei" in jurul cetatenilor comunitari,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

