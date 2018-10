Fostul cancelar austriac si-a explicat decizia in fata presei denuntand "meschinaria politicii interne" si lasand sa se inteleaga ca in Partidul Social Democrat Austriac (SPOe) din care provine nu a existat o unanimitate in privinta candidaturii sale.



La 18 septembrie, Kern anunta ca va deschide lista social-democrata din tara sa la europarlamentare, cu ambitia, potrivit anturajului sau, de a fi candidatul socialistilor europeni la succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea executivului european in 2019. El isi anuntase in aceeasi zi demisia de la conducerea Partidului Social…