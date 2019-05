Aceasta remaniere are loc in urma scandalului care l-a indepartat pe fostul vicecancelar Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii din Austria (FPO, extrema dreapta), care a demisionat sambata dupa difuzarea unei inregistrari video filmate cu camera ascunsa in 2017, in care propune, in schimbul unei sustineri politice si financiare, contracte publice unei femei care sustine ca este nepoata unui oligarh rus.



Alegeri legislative anticipate urmeaza sa aiba loc in septembrie, dupa dizolvarea Parlamentului, insa acest calendar ar putea sa se accelereze in cazul in care o motiune…