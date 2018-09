Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este afectata de "prea multe tensiuni", a declarat luni cancelarul austriac Sebastian Kurz, a carui tara detine in prezent presedintia Consiliului UE, cu trei zile inainte de un summit informal al UE la Salzburg, la care va fi discutata problema spinoasa a migrantilor, relateaza AFP.…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a avut o pozitie neasteptata in privinta Ungariei. Seful Guvernului de la Viena a declarat ca europarlamentarii din cadrul formatiunii sale conservatoare OVP (Partidul Poporului din Austria) vor vota miercuri pentru ca Ungaria sa faca obiectul unei proceduri de sanctionare…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a acuzat joi unele "grupuri de migranti din Afganistan si Cecenia, de exemplu" ca aduc partial un nou antisemitism in Europa, informeaza AFP (Agerpres). "Avem - printre grupurile de migranti veniti din Afganistan, de exemplu, sau ceceni - cele mai mari probleme…

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP. Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate dupa sosirea navei Aquarius…

- 'Fac parte dintre cei care spun ca, daca autorizam cererile de azil (de pe aceste platforme, n.red.), aceasta va crea un factor de atractie incredibil', a declarat Kurz la postul de radio ORF.Seful guvernului austriac, a carui tara a preluat duminica presedintia semestriala a Consiliului…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a pronuntat luni impotriva optiunii de a li se oferi migrantilor posibilitatea de a cere azil in Uniunea Eeuropeana (UE) din ”platforme regionale de debarcare”, pe care Cei 28 vor sa le infiinteze in afara continentului european, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a afirmat ca tara sa nu va accepta migranti respinsi la granita germana in cadrul unei masuri initiate de ministrul german de interne, Horst Seehofer, relateaza dpa. Daca Germania isi va inchide granitele in cazul migrantilor care au fost deja inregistrati in alte…

- In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18 ambarcatiuni au fost preluate si transportate in porturile Tarifa si Barbate. In paralel, 236 de migranti, inclusiv patru minori, au fost salvati mai la est, in Marea Alboran, intre Spania si Maroc. Acestia au fost transportati la…