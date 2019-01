Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, un partener serios si bun, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis. "Este un moment simbolic pentru Romania si ne bucuram de faptul ca preluam aceasta presedintie de la un partener atat de serios si bun cum…

- Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale si vor sustine o declaratie de presa comuna.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor dintre presedintele Klaus Iohannis si cancelarul Sebastian Kurz, vor fi abordate teme prioritare aflate pe agenda…

- Partidul Socialistilor Europeni (PES) l-a desemnat sambata pe olandezul Frans Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene, drept cap de lista pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, relateaza dpa. Timmermans a fost desemnat, prin aclamatii, "candidatul comun" al…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca miercurea viitoare va prezenta in Parlament forma finala a programului Presedintiei rotative a Consiliului UE, pe care Romania o va prelua de la 1 ianuarie 2019, potrivit Agerpres. Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei…

- Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei implicati in pregatirea primului mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului UE."Si dupa intalnirea cu conferinta presedintilor de la Bucuresti, saptamana aceasta, am avut intalnire cu Colegiul Comisarilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis merge, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, privind viitorul Uniunii Europene. Seful statului va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Prezenta presdintelui la Strasbourg vine la scurt timp dupa ce si premierul…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…