Cancelarul Angela Merkel va cere la summitul UE prelungirea sancţiunilor împotriva Rusiei Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa.



Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina in largul peninsulei Crimeea, anexata de Moscova. Ea a adaugat ca Marea Britanie, Spania si Germania sunt de acord sa ridice aceasta problema in declaratia finala a summitului de vineri.



La 25 noiembrie, Rusia a capturat, dupa ce a deschis focul asupra lor, trei nave militare ucrainene,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

