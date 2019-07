Cancelaria premierului - Nou consilier de stat pe probleme de mediu

Stiri pe aceeasi tema

- Remus Borza a fost eliberat din functia de consilier onorific pe probleme economice al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului publicata luni in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza in urma declaratiilor facute sambata de acesta la un post tv,…

- Viorica Dancila ar urma sa-l demita, luni, pe Remus Borza din funcția de consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. In exclusivitate pentru DCNEWS, deputatul a facut primele declarații in urma informațiilor vehiculate sambata in presa. Remus Borza a spus, pentru …

- Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat saptamana trecuta consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate, s-a inscris luni in Partidul Social Democrat. El a precizat pe Agerpres ca decizia de a intra in grupul PSD a venit "in semn de solidaritate fata de un partid…

- Darius Valcov ar fi demisionat, luni, din functia de consilier al premierului pe probleme economice, in urma unei discutii cu premierul Viorica Dancila, conform unor surse guvernamentale. Se pare ca premierul Viorica Dincila a acceptat demisia lui Valcov. Demersul lui Valcov vine in contextul in care…

- Deputatul Remus Borza, fost membru ALDE, a fost numit joi in functia de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Decizia premierului Viorica Dancila privind acordarea calitatii de consilier a lui Borza a fost publicata joi in Monitorul Oficial. "Se acorda…

- Decizia premierului Viorica Dancila de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a Anca Alexandrescu, considerata apropiata a lui Liviu Dragnea, a fost publicata joi in Monitorul Oficial.”In temeiul articolului 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea…

- Luni a demisionat din funcție un consilier de stat in Cancelaria prim-ministrului, Viorica Dancila semnandu-i in aceeași zi demisia. Ramona Ioana Brynseels este cea care a demisionat luni din funcția de consil...